https://ria.ru/20240317/vybory-1933734459.html
Москалькова сообщила о работе приграничных участков
Москалькова сообщила о работе приграничных участков - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова сообщила о работе приграничных участков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:48
2024-03-17T16:48
2024-03-17T16:49
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные на приграничной территории. "Я была поражена, даже не скажешь активностью, а тому настрою людей, которые понимают, что в отношении них могут поступить последствия, но они шли на границу, стояли в очереди, погода была очень неприятная, но они доходили до участка, и этот поток был бесконечный", - сообщила Москалькова на брифинге в информцентре ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Москалькова сообщила о работе приграничных участков
Москалькова сообщила о высокой активности избирателей на приграничных участках
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные на приграничной территории.
"Я была поражена, даже не скажешь активностью, а тому настрою людей, которые понимают, что в отношении них могут поступить последствия, но они шли на границу, стояли в очереди, погода была очень неприятная, но они доходили до участка, и этот поток был бесконечный", - сообщила Москалькова на брифинге в информцентре ЦИК РФ.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии