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Москалькова сообщила о работе приграничных участков - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:48 17.03.2024 (обновлено: 16:49 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933734459.html
Москалькова сообщила о работе приграничных участков
Москалькова сообщила о работе приграничных участков - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова сообщила о работе приграничных участков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:48
2024-03-17T16:49
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные на приграничной территории. "Я была поражена, даже не скажешь активностью, а тому настрою людей, которые понимают, что в отношении них могут поступить последствия, но они шли на границу, стояли в очереди, погода была очень неприятная, но они доходили до участка, и этот поток был бесконечный", - сообщила Москалькова на брифинге в информцентре ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Москалькова сообщила о работе приграничных участков

Москалькова сообщила о высокой активности избирателей на приграничных участках

© Калининград_Избирком/TelegramПриграничный пункт для голосования в Калининградской области
Приграничный пункт для голосования в Калининградской области
© Калининград_Избирком/Telegram
Приграничный пункт для голосования в Калининградской области
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные на приграничной территории.
"Я была поражена, даже не скажешь активностью, а тому настрою людей, которые понимают, что в отношении них могут поступить последствия, но они шли на границу, стояли в очереди, погода была очень неприятная, но они доходили до участка, и этот поток был бесконечный", - сообщила Москалькова на брифинге в информцентре ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТатьяна МоскальковаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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