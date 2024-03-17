https://ria.ru/20240317/vybory-1933734459.html

Москалькова сообщила о работе приграничных участков

Москалькова сообщила о работе приграничных участков - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова сообщила о работе приграничных участков

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:48

2024-03-17T16:48

2024-03-17T16:49

выборы президента россии — 2024

политика

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татьяна москалькова

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николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о высокой активности избирателей, которые прибыли голосовать на участки, специально созданные на приграничной территории. "Я была поражена, даже не скажешь активностью, а тому настрою людей, которые понимают, что в отношении них могут поступить последствия, но они шли на границу, стояли в очереди, погода была очень неприятная, но они доходили до участка, и этот поток был бесконечный", - сообщила Москалькова на брифинге в информцентре ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933734032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф