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Явка на выборах президента России в КЧР превысила 84 процента

Явка на выборах президента России в КЧР превысила 84 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России в КЧР превысила 84 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 в третий день голосования в Карачаево-Черкесии составила 84,45%, сообщили в республиканском избиркоме со... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:46

2024-03-17T16:46

2024-03-17T16:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

черкесск

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ПЯТИГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 в третий день голосования в Карачаево-Черкесии составила 84,45%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". По данным регионального избиркома, на 12.00 воскресенья в голосовании приняли участие 235 690 избирателей – 79,81%. "По данным Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" количество избирателей по состоянию на отчетное время 15.00 часов 17 марта составляет 295 310 человек, проголосовали - 249 404 (84,45%)", – говорится в Telegram-канале избиркома республики. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило всего один день, в Карачаево-Черкесии на 15.00 составила 60,17%. В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка. В их числе три временных участка, которые организованы в Черкесске - в следственном изоляторе ОФСИН России по КЧР и в республиканской больнице, а также в Архызе для отдыхающих. На всех участках применяются информационные технологии, организовано видеонаблюдение и видеофиксация. За ходом голосования в Карачаево-Черкесии следят порядка 780 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, черкесск