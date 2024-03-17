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Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента
Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента
Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:18
2024-03-17T16:18
2024-03-17T16:18
выборы президента россии — 2024
политика
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элла памфилова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По состоянию на 15:45 совокупная явка по участкам плюс дистанционное голосование составляет 70,81%", — сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента
Памфилова: явка на выборах президента РФ с учетом ДЭГ составила 70,81%
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"По состоянию на 15:45 совокупная явка по участкам плюс дистанционное голосование составляет 70,81%", — сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании