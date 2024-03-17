https://ria.ru/20240317/vybory-1933726445.html

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента

Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:18

2024-03-17T16:18

2024-03-17T16:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По состоянию на 15:45 совокупная явка по участкам плюс дистанционное голосование составляет 70,81%", — сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф