https://ria.ru/20240317/vybory-1933725028.html

Губернатор Севастополя рассказал о праздничном настроении на выборах

Губернатор Севастополя рассказал о праздничном настроении на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Губернатор Севастополя рассказал о праздничном настроении на выборах

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в ходе видеосвязи с ЦИК РФ сообщил, что голосование в городе идет в праздничном настроении, так как выборы президента... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:13

2024-03-17T16:13

2024-03-17T16:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

севастополь

украина

владимир путин

михаил развозжаев

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в ходе видеосвязи с ЦИК РФ сообщил, что голосование в городе идет в праздничном настроении, так как выборы президента России совпали с другой знаменательной датой – 10-летием проведения референдума о присоедини Крыма и Севастополя. "Действительно, для Севастополя, для всего Крыма, это дни поистине исторические... Очень символично, что сегодняшние выборы, тоже судьбоносные, совпали с десятилетием нашего референдума. Это такая консолидация, такие эмоции, которые десять лет переполняли севастопольцев, они чувствуются и сегодня. И, конечно же, в эти дни мы постоянно находимся в этом праздничном, приподнятом настроении", - сказал Развозжаев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

россия

севастополь

украина

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политика, россия, севастополь, украина, владимир путин, михаил развозжаев, леонид слуцкий (политик), оон