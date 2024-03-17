https://ria.ru/20240317/vybory-1933723482.html

Москалькова рассказала об участии иностранных омбудсменов в выборах

Москалькова рассказала об участии иностранных омбудсменов в выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова рассказала об участии иностранных омбудсменов в выборах

В наблюдениях за выборами президента РФ впервые принимают участие иностранные омбудсмены, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:07

2024-03-17T16:07

2024-03-17T16:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933669793_0:101:2856:1708_1920x0_80_0_0_1e3f18dd7bc5b4e9fd18ca6ef0a73469.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В наблюдениях за выборами президента РФ впервые принимают участие иностранные омбудсмены, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Впервые в избирательной комиссии принимают участие зарубежные омбудсмены", - сказала Москалькова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф