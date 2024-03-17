https://ria.ru/20240317/vybory-1933722955.html

Явка избирателей на выборах президента России превысила 70 процентов

Явка избирателей на выборах президента России превысила 70 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка избирателей на выборах президента России превысила 70 процентов

Явка избирателей на выборах президента России, предварительно, составляет 73,33%, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:05

2024-03-17T16:05

2024-03-17T20:27

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9e16d68b8d80b702ddb7ac6258042ee5.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России, предварительно, составляет 73,33%, следует из данных на сайте ЦИК.Этот показатель достиг исторического максимума, сообщил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев. Предыдущий раз самую высокую явку зафиксировали в 1996 году — 69,81%.Во всех новых регионах России, где выборы президента проходили впервые, явка избирателей превысила 80%.Наблюдатели сообщают о высоком проценте голосующих за рубежом.Так, длинные очереди выстроились в посольства России в Бельгии и Нидерландах. Более 1300 человек пришли на избирательный участок в Хельсинки. Посол России в Испании Юрий Клименко также сообщил о небывалой явке — около тысячи россиян. Активно проходит голосование в Египте и США.Кроме того, почти 2,6 миллиона человек отдали свой голос досрочно.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, совет федерации рф