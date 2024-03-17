https://ria.ru/20240317/vybory-1933713768.html

Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России

Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России

Выборы президента РФ и подсчет результатов должны пройти так, чтобы "комар носа не подточил" и не было сомнений в достоверности результатов, заявила глава... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:39

2024-03-17T15:39

2024-03-17T15:39

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

николай харитонов

совет федерации рф

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ и подсчет результатов должны пройти так, чтобы "комар носа не подточил" и не было сомнений в достоверности результатов, заявила глава центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Выборы должны пройти чисто, честно, чтобы комар носа не подточил и чтобы ни у кого не было сомнений, скажем, в достоверности результатов, в достоверности того, как идет подсчет голосов", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

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политика, элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф, россия, леонид слуцкий (политик)