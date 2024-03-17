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Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:39 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933713768.html
Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России
Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России
Выборы президента РФ и подсчет результатов должны пройти так, чтобы "комар носа не подточил" и не было сомнений в достоверности результатов, заявила глава... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:39
2024-03-17T15:39
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
николай харитонов
совет федерации рф
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ и подсчет результатов должны пройти так, чтобы "комар носа не подточил" и не было сомнений в достоверности результатов, заявила глава центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Выборы должны пройти чисто, честно, чтобы комар носа не подточил и чтобы ни у кого не было сомнений, скажем, в достоверности результатов, в достоверности того, как идет подсчет голосов", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф, россия, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Памфилова рассказала, как должны пройти выборы президента России

Памфилова: выборы президента должны пройти так, чтобы "комар носа не подточил"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ и подсчет результатов должны пройти так, чтобы "комар носа не подточил" и не было сомнений в достоверности результатов, заявила глава центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«
"Выборы должны пройти чисто, честно, чтобы комар носа не подточил и чтобы ни у кого не было сомнений, скажем, в достоверности результатов, в достоверности того, как идет подсчет голосов", - сказала Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаНиколай ХаритоновСовет Федерации РФРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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