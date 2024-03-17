https://ria.ru/20240317/vybory-1933713333.html

Глава СПЧ: выборы президента проходят в четких конституционных рамках

Глава СПЧ: выборы президента проходят в четких конституционных рамках - РИА Новости, 17.03.2024

Глава СПЧ: выборы президента проходят в четких конституционных рамках

Совет по правам человека при президенте не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента РФ, сообщил председатель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:38

2024-03-17T15:38

2024-03-17T16:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

валерий фадеев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента РФ, сообщил председатель Совета Валерий Фадеев."Нарушений на сегодняшний момент, которые могли бы в какой бы то ни было степени повлиять на результат голосования, нашей рабочей группой не выявлены. Да, есть мелкие нарушения, это все устраняется быстро и эффективно", - сказал Фадеев на брифинге в информцентре ЦИК.Фадеев отметил, что "выборы проходят хорошо и в смысле прикладном, и в смысле политическом"."Российская избирательная система подтвердила, что она является одной из самых современных в мире, а может и самая современная и самая удобная… много спора было, зачем нужно многодневное голосование, я считаю, что это удобно", - сказал Фадеев."В условиях специальной военной операции, в условиях фактически ведущейся Западом войны против России выборы президента проходят в четких конституционных рамках. Никакой чрезвычайщины. Это говорит об устойчивости, о силе российской общественно-политической системы", - сказал Фадеев на брифинге в информцентре ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933663975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, валерий фадеев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф