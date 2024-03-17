Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:33 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933712001.html
Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней
Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней
Важно пересмотреть порчу бюллетеней с точки зрения законодательного процесса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:33
2024-03-17T15:33
выборы президента россии — 2024
россия
украина
татьяна москалькова
элла памфилова
совет федерации рф
whatsapp inc.
viber
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933703913_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_1020fb3f15dba851591714e437245005.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Важно пересмотреть порчу бюллетеней с точки зрения законодательного процесса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Поэтому сегодня мне кажется очень важно посмотреть с точки зрения законодательного процесса (на порчу бюллетеней) на то, чтобы эти моменты были учтены. Может быть, людям предоставят право, кто желает - переголосовать", - сказала Москалькова на пресс-брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что невозможно просто так аннулировать реализованное избирательное право. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. Злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников-участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933709879.html
https://ria.ru/20240317/byulleteni-1933705575.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933703913_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3cb59199cc36db687dec94aff449c585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова, элла памфилова, совет федерации рф, whatsapp inc., viber
Выборы президента России — 2024, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ, WhatsApp Inc., Viber
Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней

Москалькова призвала дать возможность переголосовать в случае порчи бюллетеней

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Важно пересмотреть порчу бюллетеней с точки зрения законодательного процесса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Поэтому сегодня мне кажется очень важно посмотреть с точки зрения законодательного процесса (на порчу бюллетеней) на то, чтобы эти моменты были учтены. Может быть, людям предоставят право, кто желает - переголосовать", - сказала Москалькова на пресс-брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ.
Испорченные бюллетени - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней
Вчера, 15:28
Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что невозможно просто так аннулировать реализованное избирательное право.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. Злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников-участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени
Вчера, 15:16
 
Выборы президента России — 2024РоссияУкраинаТатьяна МоскальковаЭлла ПамфиловаСовет Федерации РФWhatsApp Inc.Viber
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала