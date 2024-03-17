https://ria.ru/20240317/vybory-1933712001.html

Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней

Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова призвала учесть в законодательстве случаи порчи бюллетеней

Важно пересмотреть порчу бюллетеней с точки зрения законодательного процесса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:33

2024-03-17T15:33

2024-03-17T15:33

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Важно пересмотреть порчу бюллетеней с точки зрения законодательного процесса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Поэтому сегодня мне кажется очень важно посмотреть с точки зрения законодательного процесса (на порчу бюллетеней) на то, чтобы эти моменты были учтены. Может быть, людям предоставят право, кто желает - переголосовать", - сказала Москалькова на пресс-брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что невозможно просто так аннулировать реализованное избирательное право. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. Злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников-участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933709879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, татьяна москалькова, элла памфилова, совет федерации рф, whatsapp inc., viber