https://ria.ru/20240317/vybory-1933710412.html

Явка избирателей на выборах президента в Чечне превысила 95 процентов

Явка избирателей на выборах президента в Чечне превысила 95 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка избирателей на выборах президента в Чечне превысила 95 процентов

Явка на выборах президента России в третий день голосования в Чечне составила 95,2%, сообщает региональный избирком данные государственной автоматизированной... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:29

2024-03-17T15:29

2024-03-17T15:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в третий день голосования в Чечне составила 95,2%, сообщает региональный избирком данные государственной автоматизированной системы "Выборы". "По данным ГАС-Выборы, на 15.00 часов 17 марта, явка избирателей на выборах президента России в Чеченской Республике составляет 95,20%. В голосовании приняли участие 777 698 избирателей из общего числа, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. Избирком Чечни также сообщает, что в ходе голосования нарушений и нештатных ситуаций не зарегистрировано, выборы проходят в спокойной обстановке. Все избирательные участке в Чечни (521 участок) работают в обычном режиме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, совет федерации рф, чеченская республика (чечня)