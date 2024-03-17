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Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
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https://ria.ru/20240317/vybory-1933709879.html
Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней
Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024
Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал случаи порчи бюллетеней работой по подрыву РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:28
2024-03-17T15:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
украина
валерий фадеев
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал случаи порчи бюллетеней работой по подрыву общественно-политической системы нашей страны. "Не хочу показаться каким-то избыточно жестоким, но в этих условиях, мне кажется, это непросто статья о воспрепятствовании праву голосовать на выборах… Хотя я за права человека, мне кажется, оценка должна быть предельно жесткой. Это работа по подрыву общественно-политической системы нашей страны - так надо к этому относиться", - заявил он журналистам. По словам Фадеева, эти люди управляются из-за границы, что является серьезным дополнительным отягчающим обстоятельством. Глава СПЧ подчеркнул, что правоохранительная и судебная системы должны обратить на это внимание и адекватно к этому отнестись. "Статья, которая указывает на наказание за воспрепятствование голосованию, она ориентирована на нашу внутреннюю жизнь. А когда дополнительно вмешиваются факторы внешние, здесь надо быть жестче, мне кажется", - добавил глава СПЧ. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatelnitsa-1933702743.html
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политика, россия, украина, валерий фадеев, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), whatsapp inc., совет федерации рф, viber
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Украина, Валерий Фадеев, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), WhatsApp Inc., Совет Федерации РФ, Viber
Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней

Глава СПЧ назвал порчу бюллетеней подрывом общественно-политической системы

© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/TelegramИспорченные бюллетени
Испорченные бюллетени - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/Telegram
Испорченные бюллетени. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал случаи порчи бюллетеней работой по подрыву общественно-политической системы нашей страны.
"Не хочу показаться каким-то избыточно жестоким, но в этих условиях, мне кажется, это непросто статья о воспрепятствовании праву голосовать на выборах… Хотя я за права человека, мне кажется, оценка должна быть предельно жесткой. Это работа по подрыву общественно-политической системы нашей страны - так надо к этому относиться", - заявил он журналистам.
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По словам Фадеева, эти люди управляются из-за границы, что является серьезным дополнительным отягчающим обстоятельством. Глава СПЧ подчеркнул, что правоохранительная и судебная системы должны обратить на это внимание и адекватно к этому отнестись.
"Статья, которая указывает на наказание за воспрепятствование голосованию, она ориентирована на нашу внутреннюю жизнь. А когда дополнительно вмешиваются факторы внешние, здесь надо быть жестче, мне кажется", - добавил глава СПЧ.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияУкраинаВалерий ФадеевЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)WhatsApp Inc.Совет Федерации РФViber
 
 
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