https://ria.ru/20240317/vybory-1933709879.html

Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней

Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024

Глава СПЧ прокомментировал случаи порчи бюллетеней

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал случаи порчи бюллетеней работой по подрыву РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:28

2024-03-17T15:28

2024-03-17T15:28

выборы президента россии — 2024

политика

россия

украина

валерий фадеев

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933505204_0:496:2102:1678_1920x0_80_0_0_3ee43c2abd2e60bb4b4de0663a1e67a9.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал случаи порчи бюллетеней работой по подрыву общественно-политической системы нашей страны. "Не хочу показаться каким-то избыточно жестоким, но в этих условиях, мне кажется, это непросто статья о воспрепятствовании праву голосовать на выборах… Хотя я за права человека, мне кажется, оценка должна быть предельно жесткой. Это работа по подрыву общественно-политической системы нашей страны - так надо к этому относиться", - заявил он журналистам. По словам Фадеева, эти люди управляются из-за границы, что является серьезным дополнительным отягчающим обстоятельством. Глава СПЧ подчеркнул, что правоохранительная и судебная системы должны обратить на это внимание и адекватно к этому отнестись. "Статья, которая указывает на наказание за воспрепятствование голосованию, она ориентирована на нашу внутреннюю жизнь. А когда дополнительно вмешиваются факторы внешние, здесь надо быть жестче, мне кажется", - добавил глава СПЧ. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatelnitsa-1933702743.html

https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933545284.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, украина, валерий фадеев, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), whatsapp inc., совет федерации рф, viber