https://ria.ru/20240317/vybory-1933709531.html

Явка на выборах президента России превысила 69 процентов

Явка на выборах президента России превысила 69 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России превысила 69 процентов

Явка на выборах президента России к 15:25 мск составила 69,13 процента, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:25

2024-03-17T15:25

2024-03-17T16:19

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России к 15:25 мск составила 69,13 процента, сообщается на сайте ЦИК.К 14:00 мск этот показатель был на уровне 66,08%.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933674487.html

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Станислав Ванд

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф