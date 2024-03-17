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Явка на выборах президента России превысила 69 процентов
Явка на выборах президента России превысила 69 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 69 процентов
Явка на выборах президента России к 15:25 мск составила 69,13 процента, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:25
2024-03-17T15:25
2024-03-17T16:19
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России к 15:25 мск составила 69,13 процента, сообщается на сайте ЦИК.К 14:00 мск этот показатель был на уровне 66,08%.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента России превысила 69 процентов
Явка на выборах президента по России к 15:25 мск составила 69,13%