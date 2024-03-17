https://ria.ru/20240317/vybory-1933692679.html

Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми

Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми

Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:34

2024-03-17T14:34

2024-03-17T14:34

выборы президента россии — 2024

пермь

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россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать на выборах президента России. "Я также заметил, что много молодежи принимает участие в выборах, то есть будущее России и будущее мира в хороших руках. Сейчас о моих впечатлениях: первое, что хочу сказать, что выборы - свободные, справедливые, я не наблюдал, чтобы кого-то заставляли голосовать, кого-то принуждали сделать тот или иной выбор. Процедура голосования здесь аналогична процедуре голосования в Кении или других странах. Отмечу, что выборы проводятся на высоком уровне, тот, кто будет избран, будет законным президентом", - сказал международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми. Он добавил, что Пермь является очень красивым городом. Обсуждение организации избирательного процесса в Пермском крае состоялось в воскресенье на площадке региональной общественной палаты. По данным избиркома, в регионе насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят около 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933681838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пермь, кения, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, политика