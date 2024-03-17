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Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:34 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933692679.html
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми
Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:34
2024-03-17T14:34
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать на выборах президента России. "Я также заметил, что много молодежи принимает участие в выборах, то есть будущее России и будущее мира в хороших руках. Сейчас о моих впечатлениях: первое, что хочу сказать, что выборы - свободные, справедливые, я не наблюдал, чтобы кого-то заставляли голосовать, кого-то принуждали сделать тот или иной выбор. Процедура голосования здесь аналогична процедуре голосования в Кении или других странах. Отмечу, что выборы проводятся на высоком уровне, тот, кто будет избран, будет законным президентом", - сказал международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми. Он добавил, что Пермь является очень красивым городом. Обсуждение организации избирательного процесса в Пермском крае состоялось в воскресенье на площадке региональной общественной палаты. По данным избиркома, в регионе насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят около 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933681838.html
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пермь, кения, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Пермь, Кения, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Политика
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми

Наблюдатель из Кении: много молодежи приходит проголосовать на выборах в Перми

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать на выборах президента России.
"Я также заметил, что много молодежи принимает участие в выборах, то есть будущее России и будущее мира в хороших руках. Сейчас о моих впечатлениях: первое, что хочу сказать, что выборы - свободные, справедливые, я не наблюдал, чтобы кого-то заставляли голосовать, кого-то принуждали сделать тот или иной выбор. Процедура голосования здесь аналогична процедуре голосования в Кении или других странах. Отмечу, что выборы проводятся на высоком уровне, тот, кто будет избран, будет законным президентом", - сказал международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми.
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Он добавил, что Пермь является очень красивым городом.
Обсуждение организации избирательного процесса в Пермском крае состоялось в воскресенье на площадке региональной общественной палаты. По данным избиркома, в регионе насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми).
В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят около 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПермьКенияРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФПолитика
 
 
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