https://ria.ru/20240317/vybory-1933692679.html
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми
Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:34
2024-03-17T14:34
2024-03-17T14:34
выборы президента россии — 2024
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать на выборах президента России. "Я также заметил, что много молодежи принимает участие в выборах, то есть будущее России и будущее мира в хороших руках. Сейчас о моих впечатлениях: первое, что хочу сказать, что выборы - свободные, справедливые, я не наблюдал, чтобы кого-то заставляли голосовать, кого-то принуждали сделать тот или иной выбор. Процедура голосования здесь аналогична процедуре голосования в Кении или других странах. Отмечу, что выборы проводятся на высоком уровне, тот, кто будет избран, будет законным президентом", - сказал международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми. Он добавил, что Пермь является очень красивым городом. Обсуждение организации избирательного процесса в Пермском крае состоялось в воскресенье на площадке региональной общественной палаты. По данным избиркома, в регионе насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят около 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, кения, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Пермь, Кения, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Политика
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми
Наблюдатель из Кении: много молодежи приходит проголосовать на выборах в Перми
ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать на выборах президента России.
"Я также заметил, что много молодежи принимает участие в выборах, то есть будущее России и будущее мира в хороших руках. Сейчас о моих впечатлениях: первое, что хочу сказать, что выборы - свободные, справедливые, я не наблюдал, чтобы кого-то заставляли голосовать, кого-то принуждали сделать тот или иной выбор. Процедура голосования здесь аналогична процедуре голосования в Кении или других странах. Отмечу, что выборы проводятся на высоком уровне, тот, кто будет избран, будет законным президентом", - сказал международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми.
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Он добавил, что Пермь является очень красивым городом.
Обсуждение организации избирательного процесса в Пермском крае
состоялось в воскресенье на площадке региональной общественной палаты. По данным избиркома, в регионе насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми).
В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии
, Болгарии
, Греции
, Кении и Турции
. За три дня они посетят около 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске
.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто