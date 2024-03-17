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Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:33 17.03.2024 (обновлено: 15:07 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933691914.html
Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования
Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования - РИА Новости, 17.03.2024
Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования
Голосование по выборам президента России в Центрально-Африканской Республике проходит под охраной российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:33
2024-03-17T15:07
выборы президента россии — 2024
россия
леонид слуцкий (политик)
феликс молуа
александр бикантов
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование по выборам президента России в Центрально-Африканской Республике проходит под охраной российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. "Выборы проводятся под охраной российских инструкторов", - сказал он. "Мы начали голосовать с 8.00. Все идёт штатно и по плану", - рассказал он.Отвечая на вопрос о примерном количестве россиян, которых можно ожидать на голосовании, он сказал: "Примерно 300-400"."Россиян в стране гораздо больше, но они разбросаны по провинциям", - добавил он.Ранее посольство России в своем Telegram-канале сообщило, что сам посол уже проголосовал на выборах российского президента.В интервью РИА Новости в прошлом году российский посол сообщил, что в этой стране находятся 1890 военных инструкторов из России. Премьер премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил также в интервью РИА Новости, что российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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россия, леонид слуцкий (политик), феликс молуа, александр бикантов, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Феликс Молуа, Александр Бикантов, Совет Федерации РФ, В мире
Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования

Голосование в ЦАР проходит под охраной российских военных инструкторов

© Фото : Посольство России в ЦАР/TelegramВыборы президента РФ в ЦАР. 17 марта 2024
Выборы президента РФ в ЦАР. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в ЦАР/Telegram
Выборы президента РФ в ЦАР. 17 марта 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование по выборам президента России в Центрально-Африканской Республике проходит под охраной российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
"Выборы проводятся под охраной российских инструкторов", - сказал он.
"Мы начали голосовать с 8.00. Все идёт штатно и по плану", - рассказал он.
Отвечая на вопрос о примерном количестве россиян, которых можно ожидать на голосовании, он сказал: "Примерно 300-400".
"Россиян в стране гораздо больше, но они разбросаны по провинциям", - добавил он.
Ранее посольство России в своем Telegram-канале сообщило, что сам посол уже проголосовал на выборах российского президента.
В интервью РИА Новости в прошлом году российский посол сообщил, что в этой стране находятся 1890 военных инструкторов из России.
Премьер премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил также в интервью РИА Новости, что российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Очереди на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Минске собралась очередь из россиян, желающих проголосовать на выборах
Вчера, 12:57
 
Выборы президента России — 2024РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Феликс МолуаАлександр БикантовСовет Федерации РФВ мире
 
 
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