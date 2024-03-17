https://ria.ru/20240317/vybory-1933691914.html

Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования

Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования - РИА Новости, 17.03.2024

Посол России в ЦАР рассказал о ходе голосования

Голосование по выборам президента России в Центрально-Африканской Республике проходит под охраной российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:33

2024-03-17T14:33

2024-03-17T15:07

выборы президента россии — 2024

россия

леонид слуцкий (политик)

феликс молуа

александр бикантов

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование по выборам президента России в Центрально-Африканской Республике проходит под охраной российских военных инструкторов, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. "Выборы проводятся под охраной российских инструкторов", - сказал он. "Мы начали голосовать с 8.00. Все идёт штатно и по плану", - рассказал он.Отвечая на вопрос о примерном количестве россиян, которых можно ожидать на голосовании, он сказал: "Примерно 300-400"."Россиян в стране гораздо больше, но они разбросаны по провинциям", - добавил он.Ранее посольство России в своем Telegram-канале сообщило, что сам посол уже проголосовал на выборах российского президента.В интервью РИА Новости в прошлом году российский посол сообщил, что в этой стране находятся 1890 военных инструкторов из России. Премьер премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил также в интервью РИА Новости, что российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центрально-Африканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/minsk-1933664589.html

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Дарья Буймова

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T14:33 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, леонид слуцкий (политик), феликс молуа, александр бикантов, совет федерации рф, в мире