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Явка в ДНР превысила 88 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:02 17.03.2024 (обновлено: 14:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933665964.html
Явка в ДНР превысила 88 процентов
Явка в ДНР превысила 88 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка в ДНР превысила 88 процентов
Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил в воскресенье председатель избирательной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:02
2024-03-17T14:11
выборы президента россии — 2024
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россия
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. "Предварительная явка на 12:00 составила 88,17%", - сказал он. Высоцкий напомнил, что голосование на участках в республике закончится в 15:00 (совпадает с московским), это сделано из соображений безопасности. Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как ранее сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта, помимо основного голосования на избирательных участках, продолжалась работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933663975.html
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донецкая народная республика, россия, владимир высоцкий (автор песен), совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Высоцкий (автор песен), Совет Федерации РФ, Политика
Явка в ДНР превысила 88 процентов

Явка в ДНР на 12:00 мск составила 88,17 процента

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке. 15 марта 2024
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Макеевке. 15 марта 2024
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
"Предварительная явка на 12:00 составила 88,17%", - сказал он. Высоцкий напомнил, что голосование на участках в республике закончится в 15:00 (совпадает с московским), это сделано из соображений безопасности.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Высоцкий (автор песен)Совет Федерации РФПолитика
 
 
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