https://ria.ru/20240317/vybory-1933665964.html

Явка в ДНР превысила 88 процентов

Явка в ДНР превысила 88 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка в ДНР превысила 88 процентов

Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил в воскресенье председатель избирательной... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:02

2024-03-17T13:02

2024-03-17T14:11

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

россия

владимир высоцкий (автор песен)

совет федерации рф

политика

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. "Предварительная явка на 12:00 составила 88,17%", - сказал он. Высоцкий напомнил, что голосование на участках в республике закончится в 15:00 (совпадает с московским), это сделано из соображений безопасности. Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как ранее сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта, помимо основного голосования на избирательных участках, продолжалась работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933663975.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933653632.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, владимир высоцкий (автор песен), совет федерации рф, политика