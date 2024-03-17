В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов
В Новосибирской области явка за два дня выборов составила 56,25 процента
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 56,25%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо.
"По состоянию на 15.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей", - сказала она.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ.
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ.
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© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Бишкеке.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Бишкеке.
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© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске.
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Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ.
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Бишкеке.
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске.
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По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 225 275 избирателя (91,66%). Явка на избирательных участках составила 51,82%, это 1,017 миллиона избирателей. Благо отметила, что если на выборах губернатора в сентябре 2023 года, когда в регионе впервые применялось ДЭГ, ей воспользовались около 85 тысяч избирателей, то в настоящее время дистанционно проголосовали уже 225 тысяч человек.
По словам Благо, в лидерах по явке Сузунский район, где явка уже составляет 81%, в Маслянинском районе явка составила 79,5%, Чановском – 79%. "В целом на избирательных участках все в штатном, спокойном режиме. Никаких эксцессов на избирательных участках у нас не зафиксировано", - сказала глава облизбиркома.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.