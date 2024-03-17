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В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:58 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933664989.html
В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов
В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов
Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:58
2024-03-17T12:58
выборы президента россии — 2024
политика
новосибирская область
россия
сузунский район
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 56,25%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо. "По состоянию на 15.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей", - сказала она. По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 225 275 избирателя (91,66%). Явка на избирательных участках составила 51,82%, это 1,017 миллиона избирателей. Благо отметила, что если на выборах губернатора в сентябре 2023 года, когда в регионе впервые применялось ДЭГ, ей воспользовались около 85 тысяч избирателей, то в настоящее время дистанционно проголосовали уже 225 тысяч человек. По словам Благо, в лидерах по явке Сузунский район, где явка уже составляет 81%, в Маслянинском районе явка составила 79,5%, Чановском – 79%. "В целом на избирательных участках все в штатном, спокойном режиме. Никаких эксцессов на избирательных участках у нас не зафиксировано", - сказала глава облизбиркома. В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет ‪2 175 076 человек. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933610769.html
новосибирская область
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политика, новосибирская область, россия, сузунский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Новосибирская область, Россия, Сузунский район, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов

В Новосибирской области явка за два дня выборов составила 56,25 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 56,25%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо.
"По состоянию на 15.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей", - сказала она.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 3
© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Бишкеке.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Бишкеке
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Бишкеке.
© Sputnik / Игорь Егоров
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2 из 3
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 3
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 3
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России в Бишкеке.
© Sputnik / Игорь Егоров
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2 из 3
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 3
По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 225 275 избирателя (91,66%). Явка на избирательных участках составила 51,82%, это 1,017 миллиона избирателей. Благо отметила, что если на выборах губернатора в сентябре 2023 года, когда в регионе впервые применялось ДЭГ, ей воспользовались около 85 тысяч избирателей, то в настоящее время дистанционно проголосовали уже 225 тысяч человек.
По словам Благо, в лидерах по явке Сузунский район, где явка уже составляет 81%, в Маслянинском районе явка составила 79,5%, Чановском – 79%. "В целом на избирательных участках все в штатном, спокойном режиме. Никаких эксцессов на избирательных участках у нас не зафиксировано", - сказала глава облизбиркома.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет ‪2 175 076 человек.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на выборах президента России достигла 60 процентов
Вчера, 09:30
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаНовосибирская областьРоссияСузунский районНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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