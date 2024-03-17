https://ria.ru/20240317/vybory-1933664989.html

В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов

В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов

Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:58

2024-03-17T12:58

2024-03-17T12:58

выборы президента россии — 2024

политика

новосибирская область

россия

сузунский район

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 56,25%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо. "По состоянию на 15.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей", - сказала она. По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 225 275 избирателя (91,66%). Явка на избирательных участках составила 51,82%, это 1,017 миллиона избирателей. Благо отметила, что если на выборах губернатора в сентябре 2023 года, когда в регионе впервые применялось ДЭГ, ей воспользовались около 85 тысяч избирателей, то в настоящее время дистанционно проголосовали уже 225 тысяч человек. По словам Благо, в лидерах по явке Сузунский район, где явка уже составляет 81%, в Маслянинском районе явка составила 79,5%, Чановском – 79%. "В целом на избирательных участках все в штатном, спокойном режиме. Никаких эксцессов на избирательных участках у нас не зафиксировано", - сказала глава облизбиркома. В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет ‪2 175 076 человек. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933610769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, новосибирская область, россия, сузунский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф