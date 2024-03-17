https://ria.ru/20240317/vybory-1933662711.html

Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах

Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах

Губернатор Калининградкой области Антон Алиханов приехал на избирательный участок в последний день выборов вместе с родителями, женой, сыном и дочкой, сообщает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:52

2024-03-17T12:52

2024-03-17T12:52

выборы президента россии — 2024

политика

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советск

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леонид слуцкий (политик)

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Калининградкой области Антон Алиханов приехал на избирательный участок в последний день выборов вместе с родителями, женой, сыном и дочкой, сообщает корреспондент РИА Новости. Проголосовал Алиханов на избирательном участке в областной детской библиотеке им. А. Гайдара "Очень хорошая явка, хочу сказать всем спасибо, кто пришел в пятницу и субботу, сегодня в городе, я уверен, будет большое количество голосующих. Больше 50 процентов мы набрали за прошедшие два дня. Это очень хороший результат, уверен, что сможем побить и рекорд прошлый выборов, когда у нас было чуть больше 60 процентов. Это была историческая явка в городе Калининграде, думаю, что мы в этом году эти рекорды побъем", - сказал Алиханов журналистам после голосования. По данным избиркома Калининградской области, 15 и 16 марта явка в Калининградской области составила 50% избирателей. Воспользовались ДЭГ 86% от подавших заявления. В Калининградской области открыты 569 избирательных участков(включая временные участки в больницах и СИЗО), а так же 106 пунктов дистанционного электронного голосования (дополнительных помещений, оборудованных рабочими местами для дистанционно-электронного голосования избирателей. В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования. Два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново. Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра местного времени 15 марта, завершится последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, калининградская область, советск, калининград, леонид слуцкий (политик), антон алиханов, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф