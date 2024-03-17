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Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:52 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933662711.html
Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах
Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах
Губернатор Калининградкой области Антон Алиханов приехал на избирательный участок в последний день выборов вместе с родителями, женой, сыном и дочкой, сообщает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:52
2024-03-17T12:52
выборы президента россии — 2024
политика
калининградская область
советск
калининград
леонид слуцкий (политик)
антон алиханов
николай харитонов
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Калининградкой области Антон Алиханов приехал на избирательный участок в последний день выборов вместе с родителями, женой, сыном и дочкой, сообщает корреспондент РИА Новости. Проголосовал Алиханов на избирательном участке в областной детской библиотеке им. А. Гайдара "Очень хорошая явка, хочу сказать всем спасибо, кто пришел в пятницу и субботу, сегодня в городе, я уверен, будет большое количество голосующих. Больше 50 процентов мы набрали за прошедшие два дня. Это очень хороший результат, уверен, что сможем побить и рекорд прошлый выборов, когда у нас было чуть больше 60 процентов. Это была историческая явка в городе Калининграде, думаю, что мы в этом году эти рекорды побъем", - сказал Алиханов журналистам после голосования. По данным избиркома Калининградской области, 15 и 16 марта явка в Калининградской области составила 50% избирателей. Воспользовались ДЭГ 86% от подавших заявления. В Калининградской области открыты 569 избирательных участков(включая временные участки в больницах и СИЗО), а так же 106 пунктов дистанционного электронного голосования (дополнительных помещений, оборудованных рабочими местами для дистанционно-электронного голосования избирателей. В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования. Два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново. Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра местного времени 15 марта, завершится последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html
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политика, калининградская область, советск, калининград, леонид слуцкий (политик), антон алиханов, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Калининградская область, Советск, Калининград, Леонид Слуцкий (политик), Антон Алиханов, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах

Губернатор Калининградской области проголосовал с семьей на выборах президента

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов на пути к избирательному участку No332 в Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пути к избирательному участку No332 в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пути к избирательному участку No332 в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Калининградкой области Антон Алиханов приехал на избирательный участок в последний день выборов вместе с родителями, женой, сыном и дочкой, сообщает корреспондент РИА Новости.
Проголосовал Алиханов на избирательном участке в областной детской библиотеке им. А. Гайдара
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Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах
Вчера, 12:37
"Очень хорошая явка, хочу сказать всем спасибо, кто пришел в пятницу и субботу, сегодня в городе, я уверен, будет большое количество голосующих. Больше 50 процентов мы набрали за прошедшие два дня. Это очень хороший результат, уверен, что сможем побить и рекорд прошлый выборов, когда у нас было чуть больше 60 процентов. Это была историческая явка в городе Калининграде, думаю, что мы в этом году эти рекорды побъем", - сказал Алиханов журналистам после голосования.
По данным избиркома Калининградской области, 15 и 16 марта явка в Калининградской области составила 50% избирателей. Воспользовались ДЭГ 86% от подавших заявления.
В Калининградской области открыты 569 избирательных участков(включая временные участки в больницах и СИЗО), а так же 106 пунктов дистанционного электронного голосования (дополнительных помещений, оборудованных рабочими местами для дистанционно-электронного голосования избирателей. В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования. Два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново.
Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра местного времени 15 марта, завершится последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время голосования на выборах президента РФ на участке в центре Рязани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России
Вчера, 12:03
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКалининградская областьСоветскКалининградЛеонид Слуцкий (политик)Антон АлихановНиколай ХаритоновСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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