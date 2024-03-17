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В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:41 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660252.html
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов
Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:41
2024-03-17T12:41
выборы президента россии — 2024
политика
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николай харитонов
мосгоризбирком
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что голосование продолжается в штатном режиме, вся техника и люди работают исправно. "Подчеркиваю, что на данный час не видим никаких замечаний о работе комиссии, не видим никаких сообщений о нарушении порядка. Тем не менее, предупреждаю о необходимости уважать и соблюдать законодательство Российской Федерации", - сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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политика, москва, ольга кириллова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, мосгоризбирком, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Ольга Кириллова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Мосгоризбирком, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов

В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов и сообщений о нарушениях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Она отметила, что голосование продолжается в штатном режиме, вся техника и люди работают исправно.
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"Подчеркиваю, что на данный час не видим никаких замечаний о работе комиссии, не видим никаких сообщений о нарушении порядка. Тем не менее, предупреждаю о необходимости уважать и соблюдать законодательство Российской Федерации", - сказала Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваОльга КирилловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновМосгоризбиркомСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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