https://ria.ru/20240317/vybory-1933660252.html

В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов

В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов

Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:41

2024-03-17T12:41

2024-03-17T12:41

выборы президента россии — 2024

политика

москва

ольга кириллова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

мосгоризбирком

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что голосование продолжается в штатном режиме, вся техника и люди работают исправно. "Подчеркиваю, что на данный час не видим никаких замечаний о работе комиссии, не видим никаких сообщений о нарушении порядка. Тем не менее, предупреждаю о необходимости уважать и соблюдать законодательство Российской Федерации", - сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, ольга кириллова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, мосгоризбирком, совет федерации рф, цик рф