https://ria.ru/20240317/vybory-1933660252.html
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов
Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:41
2024-03-17T12:41
2024-03-17T12:41
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что голосование продолжается в штатном режиме, вся техника и люди работают исправно. "Подчеркиваю, что на данный час не видим никаких замечаний о работе комиссии, не видим никаких сообщений о нарушении порядка. Тем не менее, предупреждаю о необходимости уважать и соблюдать законодательство Российской Федерации", - сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, ольга кириллова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, мосгоризбирком, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Ольга Кириллова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Мосгоризбирком, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов
В Москве не фиксировали замечаний о работе избиркомов и сообщений о нарушениях
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мосгоризбирком не фиксирует никаких замечаний о работе избирательных комиссий и сообщений о нарушении порядка голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Она отметила, что голосование продолжается в штатном режиме, вся техника и люди работают исправно.
Французский наблюдатель на выборах поделился впечатлениями о Москве
"Подчеркиваю, что на данный час не видим никаких замечаний о работе комиссии, не видим никаких сообщений о нарушении порядка. Тем не менее, предупреждаю о необходимости уважать и соблюдать законодательство Российской Федерации", - сказала Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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