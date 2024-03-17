https://ria.ru/20240317/vybory-1933656755.html

На выборах в Москве проголосовали уже более 4,6 миллиона человек

На выборах в Москве проголосовали уже более 4,6 миллиона человек - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах в Москве проголосовали уже более 4,6 миллиона человек

Более 4,6 миллиона бюллетеней выдано в Москве на выборах президента РФ к полудню заключительного дня голосования, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:24

2024-03-17T12:24

2024-03-17T12:42

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

мосгоризбирком

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933164910_0:131:3309:1992_1920x0_80_0_0_86a45f8bce63a8915f5cd4ba490e7f58.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 4,6 миллиона бюллетеней выдано в Москве на выборах президента РФ к полудню заключительного дня голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."По состоянию на 12 часов 17 марта всего выдано бюллетеней - 4 миллиона 657 тысяч 776. Из них в дистанционном электронном голосовании - 3 миллиона 391 тысяча 285. В бумажном голосовании - 1 миллион 266 тысяч 491", - сообщила Кириллова.Отдать свой голос в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933628396.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, мосгоризбирком