Глава избиркома ДНР назвал причину высокой явки в регионе
Глава избиркома ДНР: жители региона ждали выборов и мечтали проголосовать
© Пушилин Д.В./TelegramФлешмоб в рамках проекта "Идем на выборы" на мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР
Флешмоб в рамках проекта "Идем на выборы" на мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Высокая явка в ДНР на выборах президента России объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, заявил РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий.
"Люди хотели, люди ждали этих выборов. Люди мечтали об этом", - ответил Высоцкий на вопрос РИА Новости, как объясняется высокая явка в ДНР.
В качестве примера Высоцкий привёл голосование в недавно освобождённой Авдеевке. "Некоторые наши избиратели со слезами на глазах говорили, что они этого момента ждали, мы русские", - рассказал Высоцкий.
По его словам, точное количество избирателей, проголосовавших в Авдеевке, станет известно после завершения голосования. Жители Артемовска и Соледара, освобождённых в прошлом году, голосуют в тыловых районах республики - в самих городах голосование не было организовано из соображений безопасности.
"Для нас приоритет - все-таки безопасность. Организовывать мобильный участок ради "галочки" смысла нет", - добавил он.
Ранее Высоцкий сообщил, что явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 10.00 третьего дня голосования составила 87,98%.
Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.