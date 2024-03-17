https://ria.ru/20240317/vybory-1933653632.html

Глава избиркома ДНР назвал причину высокой явки в регионе

Глава избиркома ДНР назвал причину высокой явки в регионе - РИА Новости, 17.03.2024

Глава избиркома ДНР назвал причину высокой явки в регионе

Высокая явка в ДНР на выборах президента России объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, заявил РИА Новости председатель избиркома... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:15

2024-03-17T12:15

2024-03-17T12:15

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

россия

авдеевка

леонид слуцкий (политик)

владимир высоцкий (автор песен)

николай харитонов

совет федерации рф

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Высокая явка в ДНР на выборах президента России объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, заявил РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий. "Люди хотели, люди ждали этих выборов. Люди мечтали об этом", - ответил Высоцкий на вопрос РИА Новости, как объясняется высокая явка в ДНР. В качестве примера Высоцкий привёл голосование в недавно освобождённой Авдеевке. "Некоторые наши избиратели со слезами на глазах говорили, что они этого момента ждали, мы русские", - рассказал Высоцкий. По его словам, точное количество избирателей, проголосовавших в Авдеевке, станет известно после завершения голосования. Жители Артемовска и Соледара, освобождённых в прошлом году, голосуют в тыловых районах республики - в самих городах голосование не было организовано из соображений безопасности. "Для нас приоритет - все-таки безопасность. Организовывать мобильный участок ради "галочки" смысла нет", - добавил он. Ранее Высоцкий сообщил, что явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 10.00 третьего дня голосования составила 87,98%. Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933640765.html

https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, авдеевка, леонид слуцкий (политик), владимир высоцкий (автор песен), николай харитонов, совет федерации рф, политика