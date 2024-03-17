https://ria.ru/20240317/vybory-1933652658.html
В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах завершилось голосование
В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах завершилось голосование - РИА Новости, 17.03.2024
В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах завершилось голосование
В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах ровно в 20.00 (12.00) закрылись все избирательные участки, завершились выборы президента России, и начался... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:07
2024-03-17T12:07
2024-03-17T12:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
магаданская область
сахалинская область
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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МАГАДАН, 17 мар - РИА Новости. В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах ровно в 20.00 (12.00) закрылись все избирательные участки, завершились выборы президента России, и начался подсчет голосов, сообщают избирательные комиссии дальневосточных регионов. "У нас на 18 часов (10.00 мск) в Магадане проголосовало более 74 тысяч магаданцев и гостей нашего региона, это 71,5 %. Окончательные данные по явке будут уже после окончания процедуры подсчета голосов", - сообщил журналистам председатель избиркома Магаданской области Николай Жуков. Для сравнения явка на 18.00 (10.00 мск) на однодневных выборах президента в 2018 году в Магаданской области составила 65,72%. На выборах президента РФ в Сахалинской области в последний день голосования на 18.00 (10.00 мск) проголосовали более 76% избирателей, сообщает региональный избирком. "Активность избирателей Сахалинской области на выборах президента России по состоянию на 18 часов 17 марта составила 76,37%", - говорится в сообщении избиркома Сахалинской области. По словам председателя островного избиркома Виктории Черкасовой, уже за первые два дня голосования явка на островах превзошла показатель активности избирателей по сравнению с выборами президента России в 2018 году. Тогда итоговая явка была около 61%. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. По данным избиркома, третий день основного голосования прошел в рабочем режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, магаданская область, сахалинская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Магаданская область, Сахалинская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах завершилось голосование
В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах закрылись избирательные участки
МАГАДАН, 17 мар - РИА Новости. В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах ровно в 20.00 (12.00) закрылись все избирательные участки, завершились выборы президента России, и начался подсчет голосов, сообщают избирательные комиссии дальневосточных регионов.
"У нас на 18 часов (10.00 мск) в Магадане
проголосовало более 74 тысяч магаданцев и гостей нашего региона, это 71,5 %. Окончательные данные по явке будут уже после окончания процедуры подсчета голосов", - сообщил журналистам председатель избиркома Магаданской области Николай Жуков.
В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
Для сравнения явка на 18.00 (10.00 мск) на однодневных выборах президента в 2018 году в Магаданской области составила 65,72%.
На выборах президента РФ в Сахалинской области
в последний день голосования на 18.00 (10.00 мск) проголосовали более 76% избирателей, сообщает региональный избирком.
"Активность избирателей Сахалинской области на выборах президента России по состоянию на 18 часов 17 марта составила 76,37%", - говорится в сообщении избиркома Сахалинской области.
По словам председателя островного избиркома Виктории Черкасовой, уже за первые два дня голосования явка на островах превзошла показатель активности избирателей по сравнению с выборами президента России в 2018 году. Тогда итоговая явка была около 61%.
Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. По данным избиркома, третий день основного голосования прошел в рабочем режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.