https://ria.ru/20240317/vybory-1933645898.html
В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь
В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь - РИА Новости, 17.03.2024
В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь
Явка избирателей на выборах президента РФ в Киргизии может стать рекордной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:33
2024-03-17T11:33
2024-03-17T11:41
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БИШКЕК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Киргизии может стать рекордной, передает корреспондент РИА Новости. Очередь из желающих принять участие в голосовании граждан РФ растянулась на несколько кварталов. Визуально это в разы больше, нежели на выборах и референдумах в предыдущие годы. Официальные цифры явки обещали озвучить в диппредставительстве позже. Среди участников выборов много молодежи. Граждане РФ рассказывают, что некоторые их них ожидают своей очереди отдать голос уже более часа. Очередь движется спокойно и упорядоченно - без конфликтов и эксцессов. Безопасность процесса выборов обеспечивают сотрудники правоохранительных органов Киргизии. На месте работают несколько десятков милиционеров. На входе на территорию посольства у граждан проверяют документы и досматривают на наличие запрещенных предметов. Граждане России, проживающие в Киргизии, могут проголосовать с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) на территории посольства РФ в Бишкеке, в здании генконсульства в Оше, в доме культуры на российской авиабазе в Канте и на испытательной базе в Караколе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, бишкек, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, в мире
Россия, Киргизия, Бишкек, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире
В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь
Явка избирателей на выборах президента России в Киргизии может стать рекордной
БИШКЕК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Киргизии может стать рекордной, передает корреспондент РИА Новости.
Очередь из желающих принять участие в голосовании граждан РФ растянулась на несколько кварталов. Визуально это в разы больше, нежели на выборах и референдумах в предыдущие годы. Официальные цифры явки обещали озвучить в диппредставительстве позже.
В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
Среди участников выборов много молодежи. Граждане РФ рассказывают, что некоторые их них ожидают своей очереди отдать голос уже более часа. Очередь движется спокойно и упорядоченно - без конфликтов и эксцессов.
Безопасность процесса выборов обеспечивают сотрудники правоохранительных органов Киргизии. На месте работают несколько десятков милиционеров. На входе на территорию посольства у граждан проверяют документы и досматривают на наличие запрещенных предметов.
Граждане России, проживающие в Киргизии, могут проголосовать с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) на территории посольства РФ в Бишкеке
, в здании генконсульства в Оше
, в доме культуры на российской авиабазе в Канте и на испытательной базе в Караколе.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь