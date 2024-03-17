https://ria.ru/20240317/vybory-1933645898.html

В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь

В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь - РИА Новости, 17.03.2024

В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь

Явка избирателей на выборах президента РФ в Киргизии может стать рекордной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:33

2024-03-17T11:33

2024-03-17T11:41

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БИШКЕК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Киргизии может стать рекордной, передает корреспондент РИА Новости. Очередь из желающих принять участие в голосовании граждан РФ растянулась на несколько кварталов. Визуально это в разы больше, нежели на выборах и референдумах в предыдущие годы. Официальные цифры явки обещали озвучить в диппредставительстве позже. Среди участников выборов много молодежи. Граждане РФ рассказывают, что некоторые их них ожидают своей очереди отдать голос уже более часа. Очередь движется спокойно и упорядоченно - без конфликтов и эксцессов. Безопасность процесса выборов обеспечивают сотрудники правоохранительных органов Киргизии. На месте работают несколько десятков милиционеров. На входе на территорию посольства у граждан проверяют документы и досматривают на наличие запрещенных предметов. Граждане России, проживающие в Киргизии, могут проголосовать с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) на территории посольства РФ в Бишкеке, в здании генконсульства в Оше, в доме культуры на российской авиабазе в Канте и на испытательной базе в Караколе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киргизия, бишкек, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, в мире