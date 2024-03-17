https://ria.ru/20240317/vybory-1933643165.html

Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов"

Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов" - РИА Новости, 17.03.2024

Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов"

Более 2,2 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллион призов", которые прошли 16 и 17 марта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:27

2024-03-17T11:27

2024-03-17T16:54

выборы президента россии — 2024

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 2,2 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллион призов", которые прошли 16 и 17 марта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Розыгрыши призов среди москвичей, которые электронно проголосовали на выборах президента России, пройдут 16, 17 и 18 марта. "Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазины, рестораны и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели", — говорится в сообщении. Отмечается, что победители получат сообщение о призе после 12:00. Активировать уникальный код нужно до 30 апреля включительно на сайте программы. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф