https://ria.ru/20240317/vybory-1933643165.html
Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов"
Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов" - РИА Новости, 17.03.2024
Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов"
Более 2,2 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллион призов", которые прошли 16 и 17 марта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:27
2024-03-17T11:27
2024-03-17T16:54
выборы президента россии — 2024
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 2,2 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллион призов", которые прошли 16 и 17 марта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Розыгрыши призов среди москвичей, которые электронно проголосовали на выборах президента России, пройдут 16, 17 и 18 марта. "Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазины, рестораны и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели", — говорится в сообщении. Отмечается, что победители получат сообщение о призе после 12:00. Активировать уникальный код нужно до 30 апреля включительно на сайте программы. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов"
Более 2,2 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллион призов"
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Более 2,2 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллион призов", которые прошли 16 и 17 марта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы
.
Розыгрыши призов среди москвичей, которые электронно проголосовали на выборах президента России
, пройдут 16, 17 и 18 марта.
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
"Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазины, рестораны и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели", — говорится в сообщении.
Отмечается, что победители получат сообщение о призе после 12:00. Активировать уникальный код нужно до 30 апреля включительно на сайте программы.
Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.
Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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