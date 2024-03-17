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Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов
Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов
В Омской области к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей - свыше 880 тысяч человек, рассказали в пресс-службе облизбиркома. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:46
2024-03-17T10:46
2024-03-17T10:46
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ОМСК, 17 мар — РИА Новости. В Омской области к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей - свыше 880 тысяч человек, рассказали в пресс-службе облизбиркома. Заместитель председателя омского облизбиркома Андрей Фролов сообщил результаты явки на 12.00 по местному времени третьего дня голосования. "К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области - ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе – 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%", - сообщили в облизбиркоме. Участки будут открыты до 20.00 часов по местному времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, омская область, андрей фролов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), омск, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Омская область, Андрей Фролов, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Омск, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов
В Омской области к полудню проголосовал 61 процент избирателей