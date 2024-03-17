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Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:46 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933631674.html
Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов
Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов
В Омской области к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей - свыше 880 тысяч человек, рассказали в пресс-службе облизбиркома. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:46
2024-03-17T10:46
выборы президента россии — 2024
политика
омская область
андрей фролов
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
омск
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ОМСК, 17 мар — РИА Новости. В Омской области к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей - свыше 880 тысяч человек, рассказали в пресс-службе облизбиркома. Заместитель председателя омского облизбиркома Андрей Фролов сообщил результаты явки на 12.00 по местному времени третьего дня голосования. "К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области - ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе – 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%", - сообщили в облизбиркоме. Участки будут открыты до 20.00 часов по местному времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
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политика, омская область, андрей фролов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), омск, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Омская область, Андрей Фролов, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Омск, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов

В Омской области к полудню проголосовал 61 процент избирателей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ОМСК, 17 мар — РИА Новости. В Омской области к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей - свыше 880 тысяч человек, рассказали в пресс-службе облизбиркома.
Заместитель председателя омского облизбиркома Андрей Фролов сообщил результаты явки на 12.00 по местному времени третьего дня голосования.
Певец Shaman на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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"К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области - ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе – 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%", - сообщили в облизбиркоме.
Участки будут открыты до 20.00 часов по местному времени.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент
Вчера, 10:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаОмская областьАндрей ФроловНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)ОмскСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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