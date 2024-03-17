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Голосование на выборах в Москве проходит штатно - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:30 17.03.2024 (обновлено: 10:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933626052.html
Голосование на выборах в Москве проходит штатно
Голосование на выборах в Москве проходит штатно - РИА Новости, 17.03.2024
Голосование на выборах в Москве проходит штатно
Голосование в Москве на выборах президента России идет штатно, никаких сбоев не замечено, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:30
2024-03-17T10:34
выборы президента россии — 2024
москва
политика
мосгоризбирком
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование в Москве на выборах президента России идет штатно, никаких сбоев не замечено, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Голосование идет штатно, никаких сбоев не замечено", - заявила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/byulleteni-1933625014.html
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москва, политика, мосгоризбирком
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика, Мосгоризбирком
Голосование на выборах в Москве проходит штатно

МГИК: голосование на выборах в Москве проходит штатно, сбои отсутствуют

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование в Москве на выборах президента России идет штатно, никаких сбоев не замечено, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Голосование идет штатно, никаких сбоев не замечено", - заявила Кириллова.
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Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024МоскваПолитикаМосгоризбирком
 
 
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