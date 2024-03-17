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Памфилова рассказала о защите системы ГАС "Выборы" от атак
Памфилова рассказала о защите системы ГАС "Выборы" от атак - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова рассказала о защите системы ГАС "Выборы" от атак
Система ГАС "Выборы не доступна для атак извне, она защищена, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:16
2024-03-17T10:16
2024-03-17T10:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система ГАС "Выборы не доступна для атак извне, она защищена, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Наша автоматизированная система ГАС "Выборы" недоступна для разного рода атак наших недругов, поэтому здесь мы абсолютно спокойны, там суперзащита", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала о защите системы ГАС "Выборы" от атак
Памфилова: система ГАС "Выборы" защищена от атак извне