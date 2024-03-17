https://ria.ru/20240317/vybory-1933604377.html

Выборы в Хабаровском крае проходят организованно, заявил Дегтярев

Выборы в Хабаровском крае проходят организованно, заявил Дегтярев - РИА Новости, 17.03.2024

Выборы в Хабаровском крае проходят организованно, заявил Дегтярев

В Хабаровском крае выборы президента России проходят организованно и празднично, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:06

2024-03-17T09:06

2024-03-17T09:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

хабаровский край

михаил дегтярев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае выборы президента России проходят организованно и празднично, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своём Telegram-канале. Глава региона проголосовал в пятницу. Он пришел на участок со всей семьёй. В воскресенье губернатор посетил Центр общественного наблюдения за выборами президента России и встретился с волонтёрами. "В Хабаровском крае выборы проходят организованно и празднично. Мы видим много семей с детьми. Я выражаю благодарность всем, кто уже проголосовал, выполнил свой долг. И призываю тех, кто ещё не успел прийти на избирательный участок, отдать свой голос... и быть вместе со всей Россией", - написал Дегтярёв. Он отметил, что почти 60 наблюдателей круглосуточно, в три смены, отслеживают в онлайн-режиме ситуацию на 400 избирательных участках по всему региону. Всего в регионе на выборах президента РФ заняты 1,5 тысячи общественников, от политических партий – еще около 1 тысячи представителей. "Что же касается в целом института общественных наблюдателей, то его главная цель - защита интересов избирателей, что делает российскую избирательную систему одной из самых прозрачных, легитимных, защищенных от попыток вмешательства и манипуляций в мире", - добавил Дегтярев. Он сообщил также, что досрочное голосование в крае прошло успешно. Как ранее сообщали РИА Новости в крайизбиркоме, досрочно отдали свои голоса в 15 муниципалитетах края. Такая возможность была у горняков, лесников, рыбаков, работников метеостанций в удаленных, труднодоступных районах. "Выражаю благодарность членам комиссий, которые даже в непогоду трудились для того, чтобы люди смогли принять участие в выборах президента России и выполнить свой гражданский долг. По нашему краю практически 20 тысяч граждан в труднодоступной местности смогли реализовать свое право досрочно проголосовать", - заключил глава региона. Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, хабаровский край, михаил дегтярев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф