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В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:50 17.03.2024 (обновлено: 11:23 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933602143.html
В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента
В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента
Голосование на выборах президента РФ проходит без происшествий в Токио, на 14.00 (8.00 мск) в японской столице проголосовал 461 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:50
2024-03-17T11:23
выборы президента россии — 2024
в мире
токио
россия
япония
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходит без происшествий в Токио, на 14.00 (8.00 мск) в японской столице проголосовал 461 человек, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии. Голосование проходит штатно, без происшествий. Как передаёт корреспондент РИА Новости, наблюдается длинная очередь из желающих принять участие в голосовании на участке 8367 в посольстве РФ в Токио, которая протянулась на два квартала от дипмиссии. Ожидание составляет примерно 1,5 часа. Сегодня в 8 часов утра (2.00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии в Токио, а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке. Участки будут работать до 20 часов (14.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html
токио
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60
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Токио
В Токио – очередь из желающих проголосовать на выборах президента России. Посол Николай Ноздрев призвал всех россиян в Японии прийти на участки и сделать свой выбор.
2024-03-17T08:50
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Избирательный участок для голосования на выборах президента РФ в российском посольстве в Токио
Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио, передает корреспондент РИА Новости. Другие участки в Японии – в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате.
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в мире, токио, россия, япония, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Токио, Россия, Япония, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента

В Токио на 14:00 на выборах президента проголосовал 461 человек

Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходит без происшествий в Токио, на 14.00 (8.00 мск) в японской столице проголосовал 461 человек, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии.
Голосование проходит штатно, без происшествий.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, наблюдается длинная очередь из желающих принять участие в голосовании на участке 8367 в посольстве РФ в Токио, которая протянулась на два квартала от дипмиссии. Ожидание составляет примерно 1,5 часа.
Сегодня в 8 часов утра (2.00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии в Токио, а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке.
Участки будут работать до 20 часов (14.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избирательные участки на выборах президента России в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
Вчера, 08:15
 
Выборы президента России — 2024В миреТокиоРоссияЯпонияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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