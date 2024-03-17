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В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента

В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента

Голосование на выборах президента РФ проходит без происшествий в Токио, на 14.00 (8.00 мск) в японской столице проголосовал 461 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:50

2024-03-17T08:50

2024-03-17T11:23

выборы президента россии — 2024

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токио

россия

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходит без происшествий в Токио, на 14.00 (8.00 мск) в японской столице проголосовал 461 человек, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии. Голосование проходит штатно, без происшествий. Как передаёт корреспондент РИА Новости, наблюдается длинная очередь из желающих принять участие в голосовании на участке 8367 в посольстве РФ в Токио, которая протянулась на два квартала от дипмиссии. Ожидание составляет примерно 1,5 часа. Сегодня в 8 часов утра (2.00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии в Токио, а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке. Участки будут работать до 20 часов (14.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html

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Дарья Буймова

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Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России в Токио В Токио – очередь из желающих проголосовать на выборах президента России. Посол Николай Ноздрев призвал всех россиян в Японии прийти на участки и сделать свой выбор. 2024-03-17T08:50 true PT0M42S

Избирательный участок для голосования на выборах президента РФ в российском посольстве в Токио Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио, передает корреспондент РИА Новости. Другие участки в Японии – в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. 2024-03-17T08:50 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио, россия, япония, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф