https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html

Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России

Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России

Россияне, находящиеся в Китае, активно голосуют на выборах президента России, заявил посол в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T07:51

2024-03-17T07:51

2024-03-17T10:10

выборы президента россии — 2024

в мире

китай

россия

пекин

игорь моргулов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Россияне, находящиеся в Китае, активно голосуют на выборах президента России, заявил посол в Китае Игорь Моргулов. "Как видите, голосование на выборах президента Российской Федерации в Китае идет полным ходом, у нас открыто шесть избирательных участков, помимо нашего посольства в Пекине — это еще в Шанхае, крупном городе на востоке Китая, на севере и северо-востоке в Шэньяне и Харбине, а также на юге в Гуанчжоу и специальном административном районе Гонконг", — сказал дипломат.Кроме того, отметил он," у нас предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке Китая, у них непрерывный производственный процесс, поэтому было принято такое решение". Посол указал, что россияне, как постоянно проживающие в Китае, так и студенты или временно командированные работники, получили возможность проголосовать, которой они активно пользуются."Вижу в этой активности российских граждан, проживающих и находящихся в Китае, отражение понимания важности момента, важности того, что в это ответственное время нам всем необходимо проявить сплоченность и единство в выборе будущего своей страны", — добавил Моргулов. Голосование на участках в шести китайских городах проходит с 08:00 до 20:00 по местному времени (3:00 – 15:00 мск). Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Граждане РФ голосуют в Пекине Граждане РФ активно голосуют в Пекине, у посольства выстроилась очередь. Высокая активность отражает понимание важности момента, отметил посол РФ Игорь Моргулов. 2024-03-17T07:51 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф