Рейтинг@Mail.ru
Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
07:51 17.03.2024 (обновлено: 10:10 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html
Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России
Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России
Россияне, находящиеся в Китае, активно голосуют на выборах президента России, заявил посол в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T07:51
2024-03-17T10:10
выборы президента россии — 2024
в мире
китай
россия
пекин
игорь моргулов
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933614200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c47edd71cd98780450fe262506d9d1a9.jpg
ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Россияне, находящиеся в Китае, активно голосуют на выборах президента России, заявил посол в Китае Игорь Моргулов. &quot;Как видите, голосование на выборах президента Российской Федерации в Китае идет полным ходом, у нас открыто шесть избирательных участков, помимо нашего посольства в Пекине — это еще в Шанхае, крупном городе на востоке Китая, на севере и северо-востоке в Шэньяне и Харбине, а также на юге в Гуанчжоу и специальном административном районе Гонконг&quot;, — сказал дипломат.Кроме того, отметил он," у нас предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке Китая, у них непрерывный производственный процесс, поэтому было принято такое решение". Посол указал, что россияне, как постоянно проживающие в Китае, так и студенты или временно командированные работники, получили возможность проголосовать, которой они активно пользуются."Вижу в этой активности российских граждан, проживающих и находящихся в Китае, отражение понимания важности момента, важности того, что в это ответственное время нам всем необходимо проявить сплоченность и единство в выборе будущего своей страны", — добавил Моргулов. Голосование на участках в шести китайских городах проходит с 08:00 до 20:00 по местному времени (3:00 – 15:00 мск). Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/ekonomika-1933087178.html
https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933591486.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Граждане РФ голосуют в Пекине
Граждане РФ активно голосуют в Пекине, у посольства выстроилась очередь. Высокая активность отражает понимание важности момента, отметил посол РФ Игорь Моргулов.
2024-03-17T07:51
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933614200_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_90304af139315003273fb922ff9ce124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России

Посол Моргулов: граждане России в КНР активно голосуют на выборах президента

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Россияне, находящиеся в Китае, активно голосуют на выборах президента России, заявил посол в Китае Игорь Моргулов.
«

"Как видите, голосование на выборах президента Российской Федерации в Китае идет полным ходом, у нас открыто шесть избирательных участков, помимо нашего посольства в Пекине — это еще в Шанхае, крупном городе на востоке Китая, на севере и северо-востоке в Шэньяне и Харбине, а также на юге в Гуанчжоу и специальном административном районе Гонконг", — сказал дипломат.

Флаги России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
15 марта, 03:15
Кроме того, отметил он," у нас предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке Китая, у них непрерывный производственный процесс, поэтому было принято такое решение".
Посол указал, что россияне, как постоянно проживающие в Китае, так и студенты или временно командированные работники, получили возможность проголосовать, которой они активно пользуются.
"Вижу в этой активности российских граждан, проживающих и находящихся в Китае, отражение понимания важности момента, важности того, что в это ответственное время нам всем необходимо проявить сплоченность и единство в выборе будущего своей страны", — добавил Моргулов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД
16 марта, 18:42
Голосование на участках в шести китайских городах проходит с 08:00 до 20:00 по местному времени (3:00 – 15:00 мск).
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избирательный участок для голосования на выборах президента РФ в российском посольстве в Токио - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь
Вчера, 05:59
 
Выборы президента России — 2024В миреКитайРоссияПекинИгорь МоргуловЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала