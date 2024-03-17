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Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов
Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов
Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:51
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 15.00 Чукотский автономный округ - 84,18%", - говорится в сообщении. Лидер по явке – городской округ Эгвекинот с 96,95%, далее идет Чукотский муниципальный район с 95,13% проголосовавших. Ранее восемь сел Чукотки показали 100% явку на выборах. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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чукотка, чукотский автономный округ, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, политика
Чукотка, Чукотский автономный округ, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Политика
Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов
Явка на Чукотке в последний день выборов президента России превысила 84%
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости.
Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает
избирком региона.
«
"По состоянию на 15.00 Чукотский автономный округ - 84,18%", - говорится в сообщении.
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей
Лидер по явке – городской округ Эгвекинот с 96,95%, далее идет Чукотский муниципальный район с 95,13% проголосовавших.
Ранее восемь сел Чукотки показали 100% явку на выборах.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов