https://ria.ru/20240317/vybory-1933593389.html

Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов

Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов

Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:51

2024-03-17T06:51

2024-03-17T06:52

чукотка

чукотский автономный округ

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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николай харитонов

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 15.00 Чукотский автономный округ - 84,18%", - говорится в сообщении. Лидер по явке – городской округ Эгвекинот с 96,95%, далее идет Чукотский муниципальный район с 95,13% проголосовавших. Ранее восемь сел Чукотки показали 100% явку на выборах. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933592769.html

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чукотка

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чукотка, чукотский автономный округ, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, политика