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Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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06:51 17.03.2024 (обновлено: 06:52 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933593389.html
Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов
Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов
Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:51
2024-03-17T06:52
чукотка
чукотский автономный округ
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 15.00 Чукотский автономный округ - 84,18%", - говорится в сообщении. Лидер по явке – городской округ Эгвекинот с 96,95%, далее идет Чукотский муниципальный район с 95,13% проголосовавших. Ранее восемь сел Чукотки показали 100% явку на выборах. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933592769.html
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чукотка, чукотский автономный округ, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, политика
Чукотка, Чукотский автономный округ, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Политика
Явка на Чукотке в последний день выборов превысила 84 процентов

Явка на Чукотке в последний день выборов президента России превысила 84%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка в последний день выборов президента РФ на Чукотке на 15.00 (06.00 мск) составила 84,18%, сообщает избирком региона.
«
"По состоянию на 15.00 Чукотский автономный округ - 84,18%", - говорится в сообщении.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей
Вчера, 06:26
Лидер по явке – городской округ Эгвекинот с 96,95%, далее идет Чукотский муниципальный район с 95,13% проголосовавших.
Ранее восемь сел Чукотки показали 100% явку на выборах.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов
Вчера, 06:18
 
ЧукоткаЧукотский автономный округРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай ХаритоновПолитика
 
 
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