https://ria.ru/20240317/vybory-1933591486.html

У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь

У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь - РИА Новости, 17.03.2024

У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь

Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента, сообщили... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:59

2024-03-17T05:59

2024-03-17T10:56

выборы президента россии — 2024

леонид слуцкий (политик)

россия

токио

япония

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933601702_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0abe363b4b5e0db37d3b05e3640dd61.jpg

ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента, сообщили корреспонденты РИА Новости.По их подсчетам, перед входом в дипмиссию в Токио стоят более 70 человек, еще 15 человек ожидают перед самим избирательным участком 8367.Уже днем очередь растянулась на два квартала, примерно на 150-200 метров. На то, чтобы пройти вдоль очереди быстрым шагом, ушло около двух минут. А для того, чтобы выстоять такую длинную очередь и проголосовать, нужно потратить примерно полтора часа. Как сообщал посол России в Японии Николай Ноздрев, голосование в дипмиссии идет активно.Выстроилась очередь и перед избирательным участком в Сеуле. Она двигается быстро, но постоянно подходят новые избиратели всех возрастов. Кто-то приходит с маленькими детьми.На входе и неподалеку от избирательного участка в Сеуле, который открылся в консульском отделе посольства, дежурят полицейские, еще несколько сотрудников правоохранительных органов охраняют переулок на подходе к участку.Каких-либо протестных акций у участка пока не наблюдается.Сегодня в восемь часов утра (02:00 мск) открылись избирательные участки в посольстве России в Японии в Токио, а также в трех генеральных консульствах в Саппоро, Ниигате и Осаке. В Южной Корее участки с 08:00 до 20:00 работают в посольстве в Токио и генконсульстве в Пусане.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933569178.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933590859.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html

россия

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избирательный участок для голосования на выборах президента РФ в российском посольстве в Токио Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио, передает корреспондент РИА Новости. Другие участки в Японии – в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. 2024-03-17T05:59 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид слуцкий (политик), россия, токио, япония, владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов