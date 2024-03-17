https://ria.ru/20240317/vybory-1933591486.html
У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь
У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь - РИА Новости, 17.03.2024
У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь
Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента, сообщили... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:59
2024-03-17T05:59
2024-03-17T10:56
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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента, сообщили корреспонденты РИА Новости.По их подсчетам, перед входом в дипмиссию в Токио стоят более 70 человек, еще 15 человек ожидают перед самим избирательным участком 8367.Уже днем очередь растянулась на два квартала, примерно на 150-200 метров. На то, чтобы пройти вдоль очереди быстрым шагом, ушло около двух минут. А для того, чтобы выстоять такую длинную очередь и проголосовать, нужно потратить примерно полтора часа. Как сообщал посол России в Японии Николай Ноздрев, голосование в дипмиссии идет активно.Выстроилась очередь и перед избирательным участком в Сеуле. Она двигается быстро, но постоянно подходят новые избиратели всех возрастов. Кто-то приходит с маленькими детьми.На входе и неподалеку от избирательного участка в Сеуле, который открылся в консульском отделе посольства, дежурят полицейские, еще несколько сотрудников правоохранительных органов охраняют переулок на подходе к участку.Каких-либо протестных акций у участка пока не наблюдается.Сегодня в восемь часов утра (02:00 мск) открылись избирательные участки в посольстве России в Японии в Токио, а также в трех генеральных консульствах в Саппоро, Ниигате и Осаке. В Южной Корее участки с 08:00 до 20:00 работают в посольстве в Токио и генконсульстве в Пусане.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Избирательный участок для голосования на выборах президента РФ в российском посольстве в Токио
Избирательный участок для голосования на выборах президента России открылся в российском посольстве в Токио, передает корреспондент РИА Новости. Другие участки в Японии – в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате.
2024-03-17T05:59
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леонид слуцкий (политик), россия, токио, япония, владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Токио, Япония, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
У избирательного участка в посольстве России в Токио выстроилась очередь
Перед избирательным участком в посольстве России в Токио выстроилась очередь
ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента, сообщили корреспонденты РИА Новости.
По их подсчетам, перед входом в дипмиссию в Токио стоят более 70 человек, еще 15 человек ожидают перед самим избирательным участком 8367.
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Уже днем очередь растянулась на два квартала, примерно на 150-200 метров. На то, чтобы пройти вдоль очереди быстрым шагом, ушло около двух минут. А для того, чтобы выстоять такую длинную очередь и проголосовать, нужно потратить примерно полтора часа.
Как сообщал посол России в Японии
Николай Ноздрев, голосование в дипмиссии идет активно.
Выстроилась
очередь и перед избирательным участком в Сеуле. Она двигается быстро, но постоянно подходят новые избиратели всех возрастов. Кто-то приходит с маленькими детьми.
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На входе и неподалеку от избирательного участка в Сеуле, который открылся в консульском отделе посольства, дежурят полицейские, еще несколько сотрудников правоохранительных органов охраняют переулок на подходе к участку.
Каких-либо протестных акций у участка пока не наблюдается.
Посол в Японии оценил ход голосования на выборах президента России
Сегодня в восемь часов утра (02:00 мск) открылись избирательные участки в посольстве России в Японии в Токио, а также в трех генеральных консульствах в Саппоро
, Ниигате
и Осаке
. В Южной Корее участки с 08:00 до 20:00 работают в посольстве в Токио и генконсульстве в Пусане.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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