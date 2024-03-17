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Посол России в Японии отметил масштаб работы по подготовке голосования - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
04:52 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933589182.html
Посол России в Японии отметил масштаб работы по подготовке голосования
Посол России в Японии отметил масштаб работы по подготовке голосования - РИА Новости, 17.03.2024
Посол России в Японии отметил масштаб работы по подготовке голосования
Для подготовки голосования в воскресенье российской дипмиссией в Японии была проделана большая работа, сообщил журналистам посол Российской Федерации в Японии... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:52
2024-03-17T04:52
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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Для подготовки голосования в воскресенье российской дипмиссией в Японии была проделана большая работа, сообщил журналистам посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "Для подготовки нынешнего голосования была проделана большая работа. Прежде всего, было очень важно в соответствии с российским законодательством в надлежащие сроки образовать избирательные участки и комиссии. Традиционно большое внимание уделяли информированию российских граждан, которые находятся в Японии. Это делалось и по линии сайта посольства, на нем разместили объявление, чтобы граждане пришли и проголосовали. Задействовали потенциал электронного консульского учёта. И отвечали на вопросы граждан и по телефону, и по электронной почте. Очень важно, чтобы выборы прошли максимально безопасно. В этих целях мы направили соответствующую ноту в министерство иностранных дел Японии, чтобы была обеспечена безопасность по периметру российских загранучреждений", - сказал посол. Глава дипмиссии сообщил, что сегодня в 8 часов утра (2:00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии , а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке. Участки будут работать до 20 часов (14:00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933565572.html
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япония, россия, саппоро, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Япония, Россия, Саппоро, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Посол России в Японии отметил масштаб работы по подготовке голосования

Посол в Японии Ноздрев: для подготовки голосования была проделана большая работа

© Фото : МИД РФПосол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев
Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : МИД РФ
Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. Архивное фото
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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Для подготовки голосования в воскресенье российской дипмиссией в Японии была проделана большая работа, сообщил журналистам посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
«
"Для подготовки нынешнего голосования была проделана большая работа. Прежде всего, было очень важно в соответствии с российским законодательством в надлежащие сроки образовать избирательные участки и комиссии. Традиционно большое внимание уделяли информированию российских граждан, которые находятся в Японии. Это делалось и по линии сайта посольства, на нем разместили объявление, чтобы граждане пришли и проголосовали. Задействовали потенциал электронного консульского учёта. И отвечали на вопросы граждан и по телефону, и по электронной почте. Очень важно, чтобы выборы прошли максимально безопасно. В этих целях мы направили соответствующую ноту в министерство иностранных дел Японии, чтобы была обеспечена безопасность по периметру российских загранучреждений", - сказал посол.
Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко наблюдает за ходом голосования на выборах президента РФ. 16 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что выборы в России идут организованно
16 марта, 21:17
Глава дипмиссии сообщил, что сегодня в 8 часов утра (2:00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии , а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке.
Участки будут работать до 20 часов (14:00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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16 марта, 20:25
 
Выборы президента России — 2024ЯпонияРоссияСаппороЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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