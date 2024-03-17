https://ria.ru/20240317/vybory-1933587275.html

В Китае открылись участки для голосования на выборах президента России

В Китае открылись участки для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Китае открылись участки для голосования на выборах президента России

Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в воскресенье в посольстве РФ в Пекине и помещениях российских... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T03:31

2024-03-17T03:31

2024-03-17T09:48

леонид слуцкий (политик)

россия

китай

пекин

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в воскресенье в посольстве РФ в Пекине и помещениях российских загранучреждений в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. Голосование на участках в шести китайских городах пройдет с 08.00 до 20.00 по местному времени (3.00 - 15.00 мск). В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Китая. При себе необходимо иметь действующий общегражданский загранпаспорт. Посольство РФ в Пекине ранее сообщало, что в целях обеспечения безопасности избирателей в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля. В частности, граждан РФ предупредили, что пронос на территорию российских загранучреждений крупногабаритных сумок, рюкзаков, продуктов питания, напитков, электронных устройств, включая мобильные телефоны, запрещен. Адреса всех шести избирательных участков и телефон для связи с участковой избирательной комиссией в Пекине указаны на официальном сайте посольства России в Китае. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933585578.html

https://ria.ru/20240315/ekonomika-1933087178.html

https://ria.ru/20240224/sng-1929264503.html

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китай

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Граждане РФ голосуют в Пекине Граждане РФ активно голосуют в Пекине, у посольства выстроилась очередь. Высокая активность отражает понимание важности момента, отметил посол РФ Игорь Моргулов. 2024-03-17T03:31 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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леонид слуцкий (политик), россия, китай, пекин, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф