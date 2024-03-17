https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html

"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия

"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 17.03.2024

"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия

У российских военных скоро будет достаточно FPV-дронов, чтобы поразить каждого солдата ВСУ на фронте, заявил украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:13

2024-03-17T11:13

2024-03-17T14:21

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У российских военных скоро будет достаточно FPV-дронов, чтобы поразить каждого солдата ВСУ на фронте, заявил украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в интервью телеканала "Ми — Україна"."Сейчас у россиян достаточно БПЛА, чтобы поражать и технику, и наши объекты — например, окопы и блиндажи. Через четыре-пять месяцев у россиян будет достаточно FPV, чтобы атаковать каждого солдата на украинском фронте", — пожаловался он.По его словам, в таком случае ВСУ ничего не смогут сделать против этого вида российского вооружения."Мы можем сказать, что с вероятностью в 99 процентов каждый украинский солдат погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно. Стрелковое оружие здесь не поможет", — посетовал Бескрестнов.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типа), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.В феврале разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны России Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.

https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html

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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире