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"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 17.03.2024
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11:13 17.03.2024 (обновлено: 14:21 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html
"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия
"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 17.03.2024
"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия
У российских военных скоро будет достаточно FPV-дронов, чтобы поразить каждого солдата ВСУ на фронте, заявил украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:13
2024-03-17T14:21
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У российских военных скоро будет достаточно FPV-дронов, чтобы поразить каждого солдата ВСУ на фронте, заявил украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в интервью телеканала "Ми — Україна".&quot;Сейчас у россиян достаточно БПЛА, чтобы поражать и технику, и наши объекты — например, окопы и блиндажи. Через четыре-пять месяцев у россиян будет достаточно FPV, чтобы атаковать каждого солдата на украинском фронте&quot;, — пожаловался он.По его словам, в таком случае ВСУ ничего не смогут сделать против этого вида российского вооружения.&quot;Мы можем сказать, что с вероятностью в 99 процентов каждый украинский солдат погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно. Стрелковое оружие здесь не поможет&quot;, — посетовал Бескрестнов.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типа), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.В феврале разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны России Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.
https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия

Солдат ВСУ: российские БПЛА скоро смогут поразить каждого украинца на поле боя

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У российских военных скоро будет достаточно FPV-дронов, чтобы поразить каждого солдата ВСУ на фронте, заявил украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в интервью телеканала "Ми — Україна".
«

"Сейчас у россиян достаточно БПЛА, чтобы поражать и технику, и наши объекты — например, окопы и блиндажи. Через четыре-пять месяцев у россиян будет достаточно FPV, чтобы атаковать каждого солдата на украинском фронте", — пожаловался он.

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По его словам, в таком случае ВСУ ничего не смогут сделать против этого вида российского вооружения.
«

"Мы можем сказать, что с вероятностью в 99 процентов каждый украинский солдат погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно. Стрелковое оружие здесь не поможет", — посетовал Бескрестнов.

FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типа), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
В феврале разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны России Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.
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