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Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:32 17.03.2024 (обновлено: 19:37 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vmeshatelstvo-1933775113.html
Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно
Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно - РИА Новости, 17.03.2024
Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно
Раньше вмешательство в дела РФ происходило скрытно, теперь откровенно и демонстративно, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:32
2024-03-17T19:37
выборы президента россии — 2024
россия
василий пискарев
николай харитонов
госдума рф
европарламент
леонид слуцкий (политик)
конгресс сша
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Раньше вмешательство в дела РФ происходило скрытно, теперь откровенно и демонстративно, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. На брифинге в информцентре ЦИК он заявил, что к антироссийской деятельности подключились представители Европарламента, бундестага, конгресса США и других зарубежных законодательных органов. "Раньше это делалось незаметно, теперь же откровенно и демонстративно. Они буквально еженедельно в период избирательной компании собирали вокруг себя не только иноагентов, релокантов, но и самых отъявленных негодяев и предателей, которые перебрались за границу на кормление", - заявил Пискарев. Последние, по словам главы комиссии, "оттачивали под "крышей" западных парламентов" конкретные шаги по вмешательству в выборы. "Планировали провокации у российских посольств, финансирование подрывной деятельности против нашей страны, введение санкций в отношении организаторов выборов и многое другое", - отметил Пискарев. "Вмешательство извне во внутренние дела Российской Федерации не прекращается уже долгие годы, оно происходит постоянно и последовательно. Меняется лишь его натиск и интенсивность в зависимости от текущего политического момента", - добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/mnenie-1933773072.html
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россия, василий пискарев, николай харитонов, госдума рф, европарламент, леонид слуцкий (политик), конгресс сша
Выборы президента России — 2024, Россия, Василий Пискарев, Николай Харитонов, Госдума РФ, Европарламент, Леонид Слуцкий (политик), Конгресс США
Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно

Пискарев: раньше вмешательства в дела происходили скрытно, теперь демонстративно

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Раньше вмешательство в дела РФ происходило скрытно, теперь откровенно и демонстративно, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев.
На брифинге в информцентре ЦИК он заявил, что к антироссийской деятельности подключились представители Европарламента, бундестага, конгресса США и других зарубежных законодательных органов.
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«
"Раньше это делалось незаметно, теперь же откровенно и демонстративно. Они буквально еженедельно в период избирательной компании собирали вокруг себя не только иноагентов, релокантов, но и самых отъявленных негодяев и предателей, которые перебрались за границу на кормление", - заявил Пискарев.
Последние, по словам главы комиссии, "оттачивали под "крышей" западных парламентов" конкретные шаги по вмешательству в выборы.
«
"Планировали провокации у российских посольств, финансирование подрывной деятельности против нашей страны, введение санкций в отношении организаторов выборов и многое другое", - отметил Пискарев.
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"Вмешательство извне во внутренние дела Российской Федерации не прекращается уже долгие годы, оно происходит постоянно и последовательно. Меняется лишь его натиск и интенсивность в зависимости от текущего политического момента", - добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияВасилий ПискаревНиколай ХаритоновГосдума РФЕвропарламентЛеонид Слуцкий (политик)Конгресс США
 
 
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