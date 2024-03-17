https://ria.ru/20240317/vmeshatelstvo-1933775113.html

Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно

Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно - РИА Новости, 17.03.2024

Пискарев заявил, что в дела России стали вмешиваться демонстративно

Раньше вмешательство в дела РФ происходило скрытно, теперь откровенно и демонстративно, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:32

2024-03-17T19:32

2024-03-17T19:37

выборы президента россии — 2024

россия

василий пискарев

николай харитонов

госдума рф

европарламент

леонид слуцкий (политик)

конгресс сша

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Раньше вмешательство в дела РФ происходило скрытно, теперь откровенно и демонстративно, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. На брифинге в информцентре ЦИК он заявил, что к антироссийской деятельности подключились представители Европарламента, бундестага, конгресса США и других зарубежных законодательных органов. "Раньше это делалось незаметно, теперь же откровенно и демонстративно. Они буквально еженедельно в период избирательной компании собирали вокруг себя не только иноагентов, релокантов, но и самых отъявленных негодяев и предателей, которые перебрались за границу на кормление", - заявил Пискарев. Последние, по словам главы комиссии, "оттачивали под "крышей" западных парламентов" конкретные шаги по вмешательству в выборы. "Планировали провокации у российских посольств, финансирование подрывной деятельности против нашей страны, введение санкций в отношении организаторов выборов и многое другое", - отметил Пискарев. "Вмешательство извне во внутренние дела Российской Федерации не прекращается уже долгие годы, оно происходит постоянно и последовательно. Меняется лишь его натиск и интенсивность в зависимости от текущего политического момента", - добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/mnenie-1933773072.html

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

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россия, василий пискарев, николай харитонов, госдума рф, европарламент, леонид слуцкий (политик), конгресс сша