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В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:24 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/veteran-1933709172.html
В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов
В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов - РИА Новости, 17.03.2024
В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов
В Санкт-Петербурге 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:24
2024-03-17T15:24
выборы президента россии — 2024
общество
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города. "Столетний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на избирательном участке в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении. Он голосовал на УИК №1001 на улице Осипенко. Председатель комиссии вручила ветерану подарок. Борис Одинцов родился 6 августа 1923 года, в этом году ему исполнится 101. Это один из самых пожилых жителей района. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в боевых действиях в качестве снайпера. Дошел до Сталинграда, где получил серьезное ранение. В Петербурге живет с 2010 года. У ветерана большая семья: сын, дочь, пять внуков и пять правнуков. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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общество, санкт-петербург, россия, красногвардейский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов

В Петербурге столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов проголосовал на выборах

© Фото : Красногвардейский район Санкт-Петербурга/ВКонтакетВетеран Великой Отечественной войны во время голосования на выборах президента РФ в Петербурге
Ветеран Великой Отечественной войны во время голосования на выборах президента РФ в Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Красногвардейский район Санкт-Петербурга/ВКонтакет
Ветеран Великой Отечественной войны во время голосования на выборах президента РФ в Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города.
«
"Столетний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на избирательном участке в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
Он голосовал на УИК №1001 на улице Осипенко. Председатель комиссии вручила ветерану подарок.
Борис Одинцов родился 6 августа 1923 года, в этом году ему исполнится 101. Это один из самых пожилых жителей района.
Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в боевых действиях в качестве снайпера. Дошел до Сталинграда, где получил серьезное ранение. В Петербурге живет с 2010 года. У ветерана большая семья: сын, дочь, пять внуков и пять правнуков.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Бывшая узница концлагерей Александра Тимирова, проживающая в дагестанском Дербенте, проголосовала на выборах президента России
В Дагестане бывшая узница концлагерей пришла на выборы президента
16 марта, 22:46
 
Выборы президента России — 2024ОбществоСанкт-ПетербургРоссияКрасногвардейский районНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав Даванков
 
 
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