https://ria.ru/20240317/veteran-1933709172.html

В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов

В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов - РИА Новости, 17.03.2024

В Петербурге проголосовал столетний ветеран ВОВ Борис Одинцов

В Санкт-Петербурге 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:24

2024-03-17T15:24

2024-03-17T15:24

выборы президента россии — 2024

общество

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города. "Столетний ветеран Великой Отечественной войны Борис Одинцов проголосовал на избирательном участке в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении. Он голосовал на УИК №1001 на улице Осипенко. Председатель комиссии вручила ветерану подарок. Борис Одинцов родился 6 августа 1923 года, в этом году ему исполнится 101. Это один из самых пожилых жителей района. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в боевых действиях в качестве снайпера. Дошел до Сталинграда, где получил серьезное ранение. В Петербурге живет с 2010 года. У ветерана большая семья: сын, дочь, пять внуков и пять правнуков. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, россия, красногвардейский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков