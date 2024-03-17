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В Вашингтоне открылся участок для голосования на выборах президента России

В Вашингтоне открылся участок для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Вашингтоне открылся участок для голосования на выборах президента России

Участок для голосования на выборах президента РФ открылся в посольстве России в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:38

2024-03-17T15:38

2024-03-17T15:38

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Участок для голосования на выборах президента РФ открылся в посольстве России в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Открывал участок глава дипмиссии Анатолий Антонов, он же был среди первых, кто опустил бюллетени в урну, отдав свой голос. В интервью РИА Новости ранее Антонов сообщил, что дипучреждения РФ, где граждане смогут голосовать на выборах, в воскресенье будут усиленно охраняться. Дипломаты готовы не допустить провокаций, отметил Антонов. Кроме того, в посольстве работает электронная система предотвращения повторного голосования. Участок будет работать 12 часов до 20.00 по местному времени. Проголосовать в Штатах можно также в генконсульствах в Хьюстоне и Нью-Йорке. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T15:38 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, сша, вашингтон, политика