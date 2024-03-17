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У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:45 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/varshava-1933715474.html
У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей
У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей
Около 400 человек стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России в посольстве РФ в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:45
2024-03-17T15:45
выборы президента россии — 2024
в мире
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варшава
польша
леонид слуцкий (политик)
сергей андреев
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Около 400 человек стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России в посольстве РФ в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Длинная очередь растянулась вверх по улице Бельведерской от главного входа в здание российской дипмиссии до здания министерства национальной обороны Польши. Посол России Сергей Андреев рассказал РИА Новости, что голосование проходит спокойно, не зафиксировано никаких инцидентов. Также, по его словам, спокойно голосование проходит на трех остальных избирательных участках в других городах Польши. Всего на территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах в Гданьске, Кракове и Познани. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (22.00 мск). По данным посольства, во всех консульских учреждениях России в Польше на консульском учете состоит 5020 граждан, из них 2239 - в консульском отделе Посольства в Варшаве. В голосовании в Польше на предыдущих выборах президента Российской Федерации, которые состоялись в марте 2018 года, приняло участие 1655 россиян, в том числе 838 - в Варшаве. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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60
Очередь на избирательный участок в посольстве России в Варшаве
Около 400 человек стоят в очереди на избирательный участок в посольстве России в Варшаве.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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в мире, россия, варшава, польша, леонид слуцкий (политик), сергей андреев, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Варшава, Польша, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Андреев, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей

Около 400 избирателей стоят в очереди в посольстве России в Варшаве

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Около 400 человек стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России в посольстве РФ в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Длинная очередь растянулась вверх по улице Бельведерской от главного входа в здание российской дипмиссии до здания министерства национальной обороны Польши.
Посол России Сергей Андреев рассказал РИА Новости, что голосование проходит спокойно, не зафиксировано никаких инцидентов. Также, по его словам, спокойно голосование проходит на трех остальных избирательных участках в других городах Польши.
Всего на территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах в Гданьске, Кракове и Познани.
Голосование продлится до 20.00 по местному времени (22.00 мск).
По данным посольства, во всех консульских учреждениях России в Польше на консульском учете состоит 5020 граждан, из них 2239 - в консульском отделе Посольства в Варшаве.
В голосовании в Польше на предыдущих выборах президента Российской Федерации, которые состоялись в марте 2018 года, приняло участие 1655 россиян, в том числе 838 - в Варшаве.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияВаршаваПольшаЛеонид Слуцкий (политик)Сергей АндреевСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
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