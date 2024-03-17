https://ria.ru/20240317/varshava-1933715474.html

У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей

У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

У посольства России в Варшаве образовалась длинная очередь из избирателей

Около 400 человек стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России в посольстве РФ в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:45

2024-03-17T15:45

2024-03-17T15:45

выборы президента россии — 2024

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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Около 400 человек стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России в посольстве РФ в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Длинная очередь растянулась вверх по улице Бельведерской от главного входа в здание российской дипмиссии до здания министерства национальной обороны Польши. Посол России Сергей Андреев рассказал РИА Новости, что голосование проходит спокойно, не зафиксировано никаких инцидентов. Также, по его словам, спокойно голосование проходит на трех остальных избирательных участках в других городах Польши. Всего на территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах в Гданьске, Кракове и Познани. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (22.00 мск). По данным посольства, во всех консульских учреждениях России в Польше на консульском учете состоит 5020 граждан, из них 2239 - в консульском отделе Посольства в Варшаве. В голосовании в Польше на предыдущих выборах президента Российской Федерации, которые состоялись в марте 2018 года, приняло участие 1655 россиян, в том числе 838 - в Варшаве. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь на избирательный участок в посольстве России в Варшаве Около 400 человек стоят в очереди на избирательный участок в посольстве России в Варшаве. 2024-03-17T15:45 true PT0M22S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T15:45 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, варшава, польша, леонид слуцкий (политик), сергей андреев, совет федерации рф, николай харитонов