https://ria.ru/20240317/uchastki-1933779592.html

В регионах, живущих по московскому времени, закрылись избирательные участки

В регионах, живущих по московскому времени, закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024

В регионах, живущих по московскому времени, закрылись избирательные участки

В российских регионах, где действует московское время, в 20:00 закрылись избирательные участки на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:04

2024-03-17T20:04

2024-03-17T20:31

выборы президента россии — 2024

политика

россия

северо-кавказский федеральный округ

ненецкий автономный округ

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В российских регионах, где действует московское время, в 20:00 закрылись избирательные участки на выборах президента России.Одновременно со столичными прекратили работу участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.В Северо-Западном федеральном округе прекращен доступ на избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.Кроме того, закрылись участки в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе, входящих в состав Южного федерального округа, а также во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.В Центральном федеральном округе закрылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.По предварительной информации ЦИК, явка составляет 73,33%.До 21:00 мск можно проголосовать в Калининградской области, также продолжается прием избирателей на некоторых участках за рубежом.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендую Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

ненецкий автономный округ

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политика, россия, северо-кавказский федеральный округ, ненецкий автономный округ, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов