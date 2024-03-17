https://ria.ru/20240317/uchastki-1933769953.html

В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования

В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024

В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования

Избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись в четырех регионах Приволжского федерального округа и в Астраханской области. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:06

2024-03-17T19:06

2024-03-17T19:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

саратовская область

астраханская область

владимир путин

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

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САРАТОВ/САМАРА/УФА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись в четырех регионах Приволжского федерального округа и в Астраханской области. В 20.00 по местному времени (19.00 мск) в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях допуск избирателей в помещения для голосования прекратился. После того, как последний избиратель из находящихся к этому времени на участке проголосует, начнется подсчет голосов. Голосование на нынешних президентских выборах впервые идет три дня - с 15 по 17 марта. Явка в Астраханской, Самарской и Саратовской областях заметно превысила показатель предыдущих выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день. В Саратовской области работали 1642 постоянных избирательных участка и 34 участка в местах временного пребывания избирателей. По данным избиркома области, явка уже к 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 70,34%, тогда как итоговая явка на президентских выборах в регионе шесть лет назад составила 66,49%. Председатель облизбиркома Ирина Романова отметила, что обстановка на участках в Саратовской области все три дня голосования была спокойной, а избиратели продемонстрировали высокую активность. В Самарской области избиратели могли проголосовать на 1767 избирательных участках, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч". На третий день голосования, по данным на 15.00 (14.00 мск) воскресенья, явка составила 70,33%, что выше итогового показателя предыдущих выборов президента России 18 марта 2018 года, когда в регионе проголосовали 66,91% избирателей. В Астраханской области в 20.00 (19.00 мск) закрылись 583 избирательных участка, на которых к 15.00 (14.00 мск) проголосовали 536 248 человек, что составляет 76,16% от числа избирателей, включенных в списки. В избирательной комиссии области отметили, что выборы прошли в штатном режиме, к 14.00 мск воскресенья "жалоб не поступало". Явка в Астраханской области уже к концу второго дня голосования составляла 65,48%, превзойдя показатель итоговой явки на президентских выборах в регионе в марте 2018 года, который тогда составил 60,42%. В Ульяновской области закрылись все 940 участков, пять из которых работали в больницах и еще один - в войсковой части Базарносызганского района. По данным регионального избиркома, явка на выборах президента России на 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 64,13%, приближаясь к уровню итоговой явки на выборах главы государства шесть лет назад, в которых в области приняли участие 64,33% избирателей. В Удмуртии в 20.00 (19.00 мск) завершили работу все 1110 постоянных и 14 временных избирательных участков. По данным избиркома республики, явка на выборах президента России в Удмуртии на 15.00 (14.00 мск) третьего дня голосования составила 57,07%. В марте 2018 года в республике на выборах главы государства итоговая явка составила 63,27%. На нынешних выборах на пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

россия

саратовская область

астраханская область

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политика, россия, саратовская область, астраханская область, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), курумоч (аэропорт)