Рейтинг@Mail.ru
В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:06 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/uchastki-1933769953.html
В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования
В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024
В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования
Избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись в четырех регионах Приволжского федерального округа и в Астраханской области. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:06
2024-03-17T19:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
саратовская область
астраханская область
владимир путин
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759266_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_ca58e6afbea3f98d6aa833be07bb1e1e.jpg
САРАТОВ/САМАРА/УФА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись в четырех регионах Приволжского федерального округа и в Астраханской области. В 20.00 по местному времени (19.00 мск) в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях допуск избирателей в помещения для голосования прекратился. После того, как последний избиратель из находящихся к этому времени на участке проголосует, начнется подсчет голосов. Голосование на нынешних президентских выборах впервые идет три дня - с 15 по 17 марта. Явка в Астраханской, Самарской и Саратовской областях заметно превысила показатель предыдущих выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день. В Саратовской области работали 1642 постоянных избирательных участка и 34 участка в местах временного пребывания избирателей. По данным избиркома области, явка уже к 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 70,34%, тогда как итоговая явка на президентских выборах в регионе шесть лет назад составила 66,49%. Председатель облизбиркома Ирина Романова отметила, что обстановка на участках в Саратовской области все три дня голосования была спокойной, а избиратели продемонстрировали высокую активность. В Самарской области избиратели могли проголосовать на 1767 избирательных участках, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч". На третий день голосования, по данным на 15.00 (14.00 мск) воскресенья, явка составила 70,33%, что выше итогового показателя предыдущих выборов президента России 18 марта 2018 года, когда в регионе проголосовали 66,91% избирателей. В Астраханской области в 20.00 (19.00 мск) закрылись 583 избирательных участка, на которых к 15.00 (14.00 мск) проголосовали 536 248 человек, что составляет 76,16% от числа избирателей, включенных в списки. В избирательной комиссии области отметили, что выборы прошли в штатном режиме, к 14.00 мск воскресенья "жалоб не поступало". Явка в Астраханской области уже к концу второго дня голосования составляла 65,48%, превзойдя показатель итоговой явки на президентских выборах в регионе в марте 2018 года, который тогда составил 60,42%. В Ульяновской области закрылись все 940 участков, пять из которых работали в больницах и еще один - в войсковой части Базарносызганского района. По данным регионального избиркома, явка на выборах президента России на 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 64,13%, приближаясь к уровню итоговой явки на выборах главы государства шесть лет назад, в которых в области приняли участие 64,33% избирателей. В Удмуртии в 20.00 (19.00 мск) завершили работу все 1110 постоянных и 14 временных избирательных участков. По данным избиркома республики, явка на выборах президента России в Удмуртии на 15.00 (14.00 мск) третьего дня голосования составила 57,07%. В марте 2018 года в республике на выборах главы государства итоговая явка составила 63,27%. На нынешних выборах на пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html
https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html
россия
саратовская область
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759266_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f245e7058992120002fcf8196b6fe6b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, саратовская область, астраханская область, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), курумоч (аэропорт)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Саратовская область, Астраханская область, Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Курумоч (аэропорт)
В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования

В Самаре, Ульяновске, Саратове, и Ижевске закрылись участки для голосования

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
САРАТОВ/САМАРА/УФА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись в четырех регионах Приволжского федерального округа и в Астраханской области.
В 20.00 по местному времени (19.00 мск) в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях допуск избирателей в помещения для голосования прекратился. После того, как последний избиратель из находящихся к этому времени на участке проголосует, начнется подсчет голосов.
Как проходит трехдневное голосование на выборах президента
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4124 во Владивостоке

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

Выборы президента России

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2149 в Москве

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на выборах президента России на избирательном участке №502 во Владивостоке

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

Женщина голосует на выборах президента РФ в присутствии иностранных наблюдателей на избирательном участке в Геническе

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в корпусе Новосибирского государственного университета

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента России на избирательном участке №340 в Казани

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Доме ученых СО РАН в Академгородке в Новосибирске

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на выборах президента России на избирательном участке в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

Бюллетени в урне для голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанк

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 18

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 18

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 18

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 18

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 18

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 18

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 18

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
15 из 18

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 18

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
17 из 18

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18
Голосование на нынешних президентских выборах впервые идет три дня - с 15 по 17 марта. Явка в Астраханской, Самарской и Саратовской областях заметно превысила показатель предыдущих выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день.
В Саратовской области работали 1642 постоянных избирательных участка и 34 участка в местах временного пребывания избирателей. По данным избиркома области, явка уже к 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 70,34%, тогда как итоговая явка на президентских выборах в регионе шесть лет назад составила 66,49%.
Председатель облизбиркома Ирина Романова отметила, что обстановка на участках в Саратовской области все три дня голосования была спокойной, а избиратели продемонстрировали высокую активность.
В Самарской области избиратели могли проголосовать на 1767 избирательных участках, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч". На третий день голосования, по данным на 15.00 (14.00 мск) воскресенья, явка составила 70,33%, что выше итогового показателя предыдущих выборов президента России 18 марта 2018 года, когда в регионе проголосовали 66,91% избирателей.
В Астраханской области в 20.00 (19.00 мск) закрылись 583 избирательных участка, на которых к 15.00 (14.00 мск) проголосовали 536 248 человек, что составляет 76,16% от числа избирателей, включенных в списки. В избирательной комиссии области отметили, что выборы прошли в штатном режиме, к 14.00 мск воскресенья "жалоб не поступало".
Заседание Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени
16 марта, 17:23
Явка в Астраханской области уже к концу второго дня голосования составляла 65,48%, превзойдя показатель итоговой явки на президентских выборах в регионе в марте 2018 года, который тогда составил 60,42%.
В Ульяновской области закрылись все 940 участков, пять из которых работали в больницах и еще один - в войсковой части Базарносызганского района. По данным регионального избиркома, явка на выборах президента России на 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 64,13%, приближаясь к уровню итоговой явки на выборах главы государства шесть лет назад, в которых в области приняли участие 64,33% избирателей.
В Удмуртии в 20.00 (19.00 мск) завершили работу все 1110 постоянных и 14 временных избирательных участков. По данным избиркома республики, явка на выборах президента России в Удмуртии на 15.00 (14.00 мск) третьего дня голосования составила 57,07%. В марте 2018 года в республике на выборах главы государства итоговая явка составила 63,27%.
На нынешних выборах на пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Одержимость США выборами в России и попытки помешать голосованию за рубежом. Интервью Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Мария Захарова: недружественные страны пытались сорвать голосование россиян
16 марта, 12:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСаратовская областьАстраханская областьВладимир ПутинВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)Курумоч (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала