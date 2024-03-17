https://ria.ru/20240317/uchastki-1933738607.html

В Омской области закрылись участки для голосования

В Омской области закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024

В Омской области закрылись участки для голосования

В Омской области в 20.00 (17.00 мск) закрылись участки для голосования, а явка избирателей в регионе составила около 68,7%, рассказали в областном избиркоме. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:02

2024-03-17T17:02

2024-03-17T17:02

выборы президента россии — 2024

политика

омская область

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ОМСК, 17 мар - РИА Новости. В Омской области в 20.00 (17.00 мск) закрылись участки для голосования, а явка избирателей в регионе составила около 68,7%, рассказали в областном избиркоме. Заместитель председателя омского облизбиркома Андрей Фролов рассказал, что нарушений и замечаний к выборам не зафиксировано. "На 18.00 (15.00 мск) явка составила 68,74%. В Омске – 63%, в районах – 77,91%. В Крутинском районе явка превысила 90%, еще в 13 районах проголосовали более 80% избирателей. В городе наибольшая явка в Ленинском округе – 64,27%. Участки закрылись в 20.00", - сообщили РИА Новости в облизбиркоме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, омская область