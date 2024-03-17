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Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:23 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/uchastki-1933688981.html
Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе
Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе - РИА Новости, 17.03.2024
Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе
Граждане РФ, принимающие участие в голосовании на выборах президента РФ в Тирасполе, жалуются на явно недостаточное число открытых избирательных участков. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:23
2024-03-17T14:23
выборы президента россии — 2024
в мире
молдавия
россия
тирасполь
леонид слуцкий (политик)
михай попшой
игорь гросу
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Граждане РФ, принимающие участие в голосовании на выборах президента РФ в Тирасполе, жалуются на явно недостаточное число открытых избирательных участков. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "Раньше такого не было, чтобы выстраивались огромные очереди. На весь город всего три участка. Но все равно постоим, чтобы отдать свой голос", - сказала РИА Новости жительница Тирасполя Анна в очереди на избирательном участке в Доме офицеров. Ее супруг Павел отметил: "кто-то очень хотел бы", чтобы проголосовало как можно меньше российских граждан. "Мы все прекрасно понимаем. Поэтому, несмотря на некоторые неудобства, выстоим и проголосуем", - сказал ветеран. Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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в мире, молдавия, россия, тирасполь, леонид слуцкий (политик), михай попшой, игорь гросу, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Молдавия, Россия, Тирасполь, Леонид Слуцкий (политик), Михай Попшой, Игорь Гросу, Совет Федерации РФ
Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе

Избиратели в Тирасполе: участков на выборах президента России недостаточно

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Граждане РФ, принимающие участие в голосовании на выборах президента РФ в Тирасполе, жалуются на явно недостаточное число открытых избирательных участков.
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.
Владимир Зеленский вручает награду Кириллу Буданову* - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
Вчера, 13:05
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"Раньше такого не было, чтобы выстраивались огромные очереди. На весь город всего три участка. Но все равно постоим, чтобы отдать свой голос", - сказала РИА Новости жительница Тирасполя Анна в очереди на избирательном участке в Доме офицеров.
Ее супруг Павел отметил: "кто-то очень хотел бы", чтобы проголосовало как можно меньше российских граждан. "Мы все прекрасно понимаем. Поэтому, несмотря на некоторые неудобства, выстоим и проголосуем", - сказал ветеран.
Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Члены избирательной комиссии села Усмангали в Башкирии отвезли ящик для голосования 90-летнему отшельнику Киньягулу Салимгарееву - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах
Вчера, 12:37
 
Выборы президента России — 2024В миреМолдавияРоссияТираспольЛеонид Слуцкий (политик)Михай ПопшойИгорь ГросуСовет Федерации РФ
 
 
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