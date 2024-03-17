https://ria.ru/20240317/uchastki-1933688981.html

Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе

Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе - РИА Новости, 17.03.2024

Участков на выборах президента России недостаточно, жалуются в Тирасполе

Граждане РФ, принимающие участие в голосовании на выборах президента РФ в Тирасполе, жалуются на явно недостаточное число открытых избирательных участков. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:23

2024-03-17T14:23

2024-03-17T14:23

выборы президента россии — 2024

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михай попшой

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Граждане РФ, принимающие участие в голосовании на выборах президента РФ в Тирасполе, жалуются на явно недостаточное число открытых избирательных участков. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "Раньше такого не было, чтобы выстраивались огромные очереди. На весь город всего три участка. Но все равно постоим, чтобы отдать свой голос", - сказала РИА Новости жительница Тирасполя Анна в очереди на избирательном участке в Доме офицеров. Ее супруг Павел отметил: "кто-то очень хотел бы", чтобы проголосовало как можно меньше российских граждан. "Мы все прекрасно понимаем. Поэтому, несмотря на некоторые неудобства, выстоим и проголосуем", - сказал ветеран. Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html

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в мире, молдавия, россия, тирасполь, леонид слуцкий (политик), михай попшой, игорь гросу, совет федерации рф