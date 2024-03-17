https://ria.ru/20240317/uchastki-1933598286.html

Все избирательные участки в Москве открылись штатно

Все избирательные участки в Москве открылись штатно - РИА Новости, 17.03.2024

Все избирательные участки в Москве открылись штатно

Все участки на выборах президента РФ в Москве в третий день голосования открылись штатно, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:24

2024-03-17T08:24

2024-03-17T08:40

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА,17 мар - РИА Новости. Все участки на выборах президента РФ в Москве в третий день голосования открылись штатно, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."На сегодняшний день все участки открылись штатно, техника работает", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933598117.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, политика, россия