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Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:40 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/tsiskaridze-1933675948.html
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе - РИА Новости, 17.03.2024
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе
Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:40
2024-03-17T13:40
выборы президента россии — 2024
николай цискаридзе
новости культуры
политика
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СИРИУС, 17 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в истории проходят выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье днем российский артист балета и педагог пришёл на избирательный участок в Сириусе, чтобы проголосовать. "Сегодня мы выбираем не только президента, но и верховного главнокомандующего... мне хотелось бы, чтоб в моей стране было мирное небо над головой и все прекрасно", - рассказал Цискаридзе журналистам. Он добавил, что голосование для него не пустой звук. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
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николай цискаридзе, новости культуры, политика
Выборы президента России — 2024, Николай Цискаридзе, Новости культуры, Политика
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе

Народный артист РФ Николай Цискаридзе проголосовал на участке в Сириусе

© РИА НовостиНиколай Цискаридзе во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Сириусе
Николай Цискаридзе во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Сириусе
© РИА Новости
Николай Цискаридзе во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Сириусе
Читать ria.ru в
СИРИУС, 17 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в истории проходят выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье днем российский артист балета и педагог пришёл на избирательный участок в Сириусе, чтобы проголосовать.
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"Сегодня мы выбираем не только президента, но и верховного главнокомандующего... мне хотелось бы, чтоб в моей стране было мирное небо над головой и все прекрасно", - рассказал Цискаридзе журналистам.
Он добавил, что голосование для него не пустой звук.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Николай ЦискаридзеНовости культурыПолитика
 
 
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