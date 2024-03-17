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Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе - РИА Новости, 17.03.2024
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе
Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:40
2024-03-17T13:40
2024-03-17T13:40
выборы президента россии — 2024
николай цискаридзе
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СИРИУС, 17 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в истории проходят выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье днем российский артист балета и педагог пришёл на избирательный участок в Сириусе, чтобы проголосовать. "Сегодня мы выбираем не только президента, но и верховного главнокомандующего... мне хотелось бы, чтоб в моей стране было мирное небо над головой и все прекрасно", - рассказал Цискаридзе журналистам. Он добавил, что голосование для него не пустой звук. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай цискаридзе, новости культуры, политика
Выборы президента России — 2024, Николай Цискаридзе, Новости культуры, Политика
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе
Народный артист РФ Николай Цискаридзе проголосовал на участке в Сириусе
СИРИУС, 17 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в истории проходят выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье днем российский артист балета и педагог пришёл на избирательный участок в Сириусе, чтобы проголосовать.
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
"Сегодня мы выбираем не только президента, но и верховного главнокомандующего... мне хотелось бы, чтоб в моей стране было мирное небо над головой и все прекрасно", - рассказал Цискаридзе журналистам.
Он добавил, что голосование для него не пустой звук.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.