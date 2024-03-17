https://ria.ru/20240317/tsiskaridze-1933675948.html

Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе

Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе - РИА Новости, 17.03.2024

Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе

Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:40

2024-03-17T13:40

2024-03-17T13:40

выборы президента россии — 2024

николай цискаридзе

новости культуры

политика

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СИРИУС, 17 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе, где впервые в истории проходят выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье днем российский артист балета и педагог пришёл на избирательный участок в Сириусе, чтобы проголосовать. "Сегодня мы выбираем не только президента, но и верховного главнокомандующего... мне хотелось бы, чтоб в моей стране было мирное небо над головой и все прекрасно", - рассказал Цискаридзе журналистам. Он добавил, что голосование для него не пустой звук. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай цискаридзе, новости культуры, политика