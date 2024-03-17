https://ria.ru/20240317/tekhnologii-1933748412.html

Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе

Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе - РИА Новости, 17.03.2024

Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе

Избирательная система России серьезно продвинулась в применении инновационных технологий за последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:38

2024-03-17T17:38

2024-03-17T17:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательная система России серьезно продвинулась в применении инновационных технологий за последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Конечно, за эти годы мы очень серьезно продвинулись в применении новых инновационных технологий", - сказала Памфилова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф