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Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:38 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/tekhnologii-1933748412.html
Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе
Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе
Избирательная система России серьезно продвинулась в применении инновационных технологий за последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:38
2024-03-17T17:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
николай харитонов
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совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательная система России серьезно продвинулась в применении инновационных технологий за последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Конечно, за эти годы мы очень серьезно продвинулись в применении новых инновационных технологий", - сказала Памфилова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе

Памфилова: избирательная система продвинулась в применении новых технологий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательная система России серьезно продвинулась в применении инновационных технологий за последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«
"Конечно, за эти годы мы очень серьезно продвинулись в применении новых инновационных технологий", - сказала Памфилова журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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