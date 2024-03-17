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Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе
Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе
Избирательная система России серьезно продвинулась в применении инновационных технологий за последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:38
2024-03-17T17:38
2024-03-17T17:38
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательная система России серьезно продвинулась в применении инновационных технологий за последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Конечно, за эти годы мы очень серьезно продвинулись в применении новых инновационных технологий", - сказала Памфилова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Памфилова оценила новые технологии в избирательной системе
Памфилова: избирательная система продвинулась в применении новых технологий