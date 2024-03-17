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Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:38 17.03.2024
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Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов
Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов
Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 15.00 заключительного дня голосования составила 77,06%, сообщает центризбирком республики. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:38
2024-03-17T16:38
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
политика
россия
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 15.00 заключительного дня голосования составила 77,06%, сообщает центризбирком республики. "По данным системы ГАС "Выборы", явка избирателей Татарстана на выборах президента России на 15.00 часов 17 марта составила 77,06%", - говорится в сообщении. По данным центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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республика татарстан (татарстан), политика, россия
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Политика, Россия
Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов

В Татарстане явка на выборах президента РФ составила 77,06 процента на 15:00

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы президента России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 15.00 заключительного дня голосования составила 77,06%, сообщает центризбирком республики.
"По данным системы ГАС "Выборы", явка избирателей Татарстана на выборах президента России на 15.00 часов 17 марта составила 77,06%", - говорится в сообщении.
Голосование в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

Многодетная семья Мурсаловых голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе №100 в поселке Отары, Казань

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пути к избирательному участку No332 в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

Выборы президента России

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

Выборы президента России

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на президентских выборах на избирательном участке в Смоленске

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

Выборы президента России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

Выборы президента России

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 10

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
3 из 10

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 10

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10
По данным центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
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