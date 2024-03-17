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Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов

Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Татарстане превысила 77 процентов

Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 15.00 заключительного дня голосования составила 77,06%, сообщает центризбирком республики. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:38

2024-03-17T16:38

2024-03-17T16:38

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

политика

россия

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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 15.00 заключительного дня голосования составила 77,06%, сообщает центризбирком республики. "По данным системы ГАС "Выборы", явка избирателей Татарстана на выборах президента России на 15.00 часов 17 марта составила 77,06%", - говорится в сообщении. По данным центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), политика, россия