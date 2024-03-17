https://ria.ru/20240317/tadzhikistan-1933608303.html

В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России

В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России

Выборы президента России в Таджикистане приходят активно при очень высокой явке избирателей, передает корреспондент РИА Новости с участка номер 8278,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:22

2024-03-17T09:22

2024-03-17T09:22

выборы президента россии — 2024

россия

таджикистан

душанбе

семен григорьев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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ДУШАНБЕ, 17 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы президента России в Таджикистане приходят активно при очень высокой явке избирателей, передает корреспондент РИА Новости с участка номер 8278, расположенного в Консульском отделе посольства РФ в Душанбе. "Явка избирателей на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила по двум участкам в Душанбе и Худжанде около 2000 человек", - сообщил журналистам глава участка посол России в Таджикистане Семен Григорьев. Он поблагодарил граждан РФ работающих и проживающих в Таджикистане за то, что они активно откликнулись на призыв прийти на выборы. "В нынешней международной обстановке эти выборы можно назвать судьбоносными", - сказал посол. Очередь желающих проголосовать на участке номер 8278 в Душанбе не уменьшается, она растянулась более чем на 100 метров. Голосование проходит спокойно, в рабочей обстановке, на участке работают 27 сотрудников консульства и посольства. Никаких инцидентов не зарегистрировано не было. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

https://ria.ru/20240317/ekspert-1933606659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избирательный участок на выборах президента России в Душанбе Избирательный участок на выборах президента России в Душанбе. 2024-03-17T09:22 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, таджикистан, душанбе, семен григорьев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, в мире