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В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:22 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/tadzhikistan-1933608303.html
В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России
В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России
Выборы президента России в Таджикистане приходят активно при очень высокой явке избирателей, передает корреспондент РИА Новости с участка номер 8278,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:22
2024-03-17T09:22
выборы президента россии — 2024
россия
таджикистан
душанбе
семен григорьев
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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ДУШАНБЕ, 17 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы президента России в Таджикистане приходят активно при очень высокой явке избирателей, передает корреспондент РИА Новости с участка номер 8278, расположенного в Консульском отделе посольства РФ в Душанбе. "Явка избирателей на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила по двум участкам в Душанбе и Худжанде около 2000 человек", - сообщил журналистам глава участка посол России в Таджикистане Семен Григорьев. Он поблагодарил граждан РФ работающих и проживающих в Таджикистане за то, что они активно откликнулись на призыв прийти на выборы. "В нынешней международной обстановке эти выборы можно назвать судьбоносными", - сказал посол. Очередь желающих проголосовать на участке номер 8278 в Душанбе не уменьшается, она растянулась более чем на 100 метров. Голосование проходит спокойно, в рабочей обстановке, на участке работают 27 сотрудников консульства и посольства. Никаких инцидентов не зарегистрировано не было. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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Избирательный участок на выборах президента России в Душанбе
Избирательный участок на выборах президента России в Душанбе.
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россия, таджикистан, душанбе, семен григорьев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Таджикистан, Душанбе, Семен Григорьев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, В мире
В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России

Голосование на выборах президента России в Таджикистане идет с высокой явкой

Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 17 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы президента России в Таджикистане приходят активно при очень высокой явке избирателей, передает корреспондент РИА Новости с участка номер 8278, расположенного в Консульском отделе посольства РФ в Душанбе.
"Явка избирателей на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила по двум участкам в Душанбе и Худжанде около 2000 человек", - сообщил журналистам глава участка посол России в Таджикистане Семен Григорьев.
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Он поблагодарил граждан РФ работающих и проживающих в Таджикистане за то, что они активно откликнулись на призыв прийти на выборы. "В нынешней международной обстановке эти выборы можно назвать судьбоносными", - сказал посол.
Очередь желающих проголосовать на участке номер 8278 в Душанбе не уменьшается, она растянулась более чем на 100 метров. Голосование проходит спокойно, в рабочей обстановке, на участке работают 27 сотрудников консульства и посольства.
Никаких инцидентов не зарегистрировано не было.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияТаджикистанДушанбеСемен ГригорьевЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФВ мире
 
 
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