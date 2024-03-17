https://ria.ru/20240317/stambul-1933661237.html
В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
Очередь из не менее 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ, наблюдается у консульства РФ в Стамбуле, по словам генерального консула Андрея РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:47
2024-03-17T12:47
2024-03-17T12:47
выборы президента россии — 2024
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933658336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7917532cb3a607c164a3434b8f5eadb.jpg
СТАМБУЛ, 17 мар – РИА Новости. Очередь из не менее 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ, наблюдается у консульства РФ в Стамбуле, по словам генерального консула Андрея Буравова, предварительно зарегистрировались не менее 2 тысяч человек. Буравов сообщил РИА Новости, что первые избиратели начали собираться у консульства еще до открытия участка в 08.00 (время совпадает с мск), к 10.00 проголосовали более 200 человек. "С учетом того, что предварительно на голосование на нашем участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек, рассчитываем, что такая цифра и будет, плюс немало тех, кто не регистрировался заранее, так как это необязательная процедура, они приходят и получают бюллетень, они могут сделать свой выбор", - заявил Буравов. "С точки зрения безопасности предприняты все необходимые меры с тем, чтобы исключить возможные провокации, которые уже имели место быть, в этом плане налажено конструктивное позитивное сотрудничество с турецкими правоохранительными органами", - заявил Буравов. Он отметил, что среди голосующих не только постоянно проживающие в Стамбуле, но и туристы. Как передает корреспондент РИА Новости, если пришедшие утром избиратели ждали в очереди около получаса, то теперь не менее часа. Наблюдатель от Общественной палаты Елена Карал сообщила РИА Новости, что "прекрасно" оценивает организацию процесса. "Все идет в штатном режиме. Перед началом голосования все проверили, отсняли, направили в наблюдательную комиссию", - сообщила Карал. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Очередь желающих проголосовать на выборах президента РФ в Стамбуле
Очередь из более чем 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента, наблюдается у консульства России в Стамбуле. Высокая активность голосующих заметна и в турецкой Анталье - очередь избирателей там растянулась более чем на 150 метров.
2024-03-17T12:47
true
PT0M32S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933658336_209:0:1649:1080_1920x0_80_0_0_8d2d3da7ae4d5e4404b8ce9fa718e6d3.jpg
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T12:47
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
Выборы президента России — 2024, В мире, Стамбул, Турция
В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
На голосование в консульстве РФ в Стамбуле выстроилась очередь
СТАМБУЛ, 17 мар – РИА Новости. Очередь из не менее 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ, наблюдается у консульства РФ в Стамбуле, по словам генерального консула Андрея Буравова, предварительно зарегистрировались не менее 2 тысяч человек.
Буравов сообщил РИА Новости, что первые избиратели начали собираться у консульства еще до открытия участка в 08.00 (время совпадает с мск), к 10.00 проголосовали более 200 человек.
Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
"С учетом того, что предварительно на голосование на нашем участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек, рассчитываем, что такая цифра и будет, плюс немало тех, кто не регистрировался заранее, так как это необязательная процедура, они приходят и получают бюллетень, они могут сделать свой выбор", - заявил Буравов.
"С точки зрения безопасности предприняты все необходимые меры с тем, чтобы исключить возможные провокации, которые уже имели место быть, в этом плане налажено конструктивное позитивное сотрудничество с турецкими правоохранительными органами", - заявил Буравов. Он отметил, что среди голосующих не только постоянно проживающие в Стамбуле, но и туристы.
Как передает корреспондент РИА Новости, если пришедшие утром избиратели ждали в очереди около получаса, то теперь не менее часа.
Наблюдатель от Общественной палаты Елена Карал сообщила РИА Новости, что "прекрасно" оценивает организацию процесса. "Все идет в штатном режиме. Перед началом голосования все проверили, отсняли, направили в наблюдательную комиссию", - сообщила Карал.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.