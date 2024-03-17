https://ria.ru/20240317/stambul-1933661237.html

В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

Очередь из не менее 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ, наблюдается у консульства РФ в Стамбуле, по словам генерального консула Андрея РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:47

2024-03-17T12:47

2024-03-17T12:47

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СТАМБУЛ, 17 мар – РИА Новости. Очередь из не менее 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ, наблюдается у консульства РФ в Стамбуле, по словам генерального консула Андрея Буравова, предварительно зарегистрировались не менее 2 тысяч человек. Буравов сообщил РИА Новости, что первые избиратели начали собираться у консульства еще до открытия участка в 08.00 (время совпадает с мск), к 10.00 проголосовали более 200 человек. "С учетом того, что предварительно на голосование на нашем участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек, рассчитываем, что такая цифра и будет, плюс немало тех, кто не регистрировался заранее, так как это необязательная процедура, они приходят и получают бюллетень, они могут сделать свой выбор", - заявил Буравов. "С точки зрения безопасности предприняты все необходимые меры с тем, чтобы исключить возможные провокации, которые уже имели место быть, в этом плане налажено конструктивное позитивное сотрудничество с турецкими правоохранительными органами", - заявил Буравов. Он отметил, что среди голосующих не только постоянно проживающие в Стамбуле, но и туристы. Как передает корреспондент РИА Новости, если пришедшие утром избиратели ждали в очереди около получаса, то теперь не менее часа. Наблюдатель от Общественной палаты Елена Карал сообщила РИА Новости, что "прекрасно" оценивает организацию процесса. "Все идет в штатном режиме. Перед началом голосования все проверили, отсняли, направили в наблюдательную комиссию", - сообщила Карал. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь желающих проголосовать на выборах президента РФ в Стамбуле Очередь из более чем 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента, наблюдается у консульства России в Стамбуле. Высокая активность голосующих заметна и в турецкой Анталье - очередь избирателей там растянулась более чем на 150 метров. 2024-03-17T12:47 true PT0M32S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T12:47 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция