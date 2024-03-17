https://ria.ru/20240317/sredstva-1933619575.html

Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов

Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов - РИА Новости, 17.03.2024

Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов

На корабли необходимо установить допсредства для поражения дронов, поручил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания в штабе Черноморского флота. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:05

2024-03-17T10:05

2024-03-17T11:39

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На корабли необходимо установить допсредства для поражения дронов, поручил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания в штабе Черноморского флота."Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника", — сообщили в Минобороны.Глава ведомства совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему по нынешней обстановке, действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.На совещании Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в темное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами. Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.Во время рабочей поездки главу ведомства сопровождал адмирал Александр Моисеев.

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Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач. Глава МО РФ поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать живучесть кораблей. Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника. 2024-03-17T10:05 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия