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Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов - РИА Новости, 17.03.2024
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10:05 17.03.2024 (обновлено: 11:39 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/sredstva-1933619575.html
Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов
Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов - РИА Новости, 17.03.2024
Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов
На корабли необходимо установить допсредства для поражения дронов, поручил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания в штабе Черноморского флота. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:05
2024-03-17T11:39
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На корабли необходимо установить допсредства для поражения дронов, поручил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания в штабе Черноморского флота."Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника", — сообщили в Минобороны.Глава ведомства совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему по нынешней обстановке, действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.На совещании Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в темное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами. Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.Во время рабочей поездки главу ведомства сопровождал адмирал Александр Моисеев.
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Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота
Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач. Глава МО РФ поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать живучесть кораблей. Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов

Шойгу поручил установить на корабли дополнительные средства для поражения дронов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На корабли необходимо установить допсредства для поражения дронов, поручил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания в штабе Черноморского флота.
"Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника", — сообщили в Минобороны.
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Глава ведомства совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему по нынешней обстановке, действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.
На совещании Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в темное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами.
Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.
Во время рабочей поездки главу ведомства сопровождал адмирал Александр Моисеев.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасностьРоссия
 
 
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