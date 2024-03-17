https://ria.ru/20240317/spetsoperatsiya-1933779761.html

Спецоперация, 17 марта: российские военнослужащие освободили Мирное

Спецоперация, 17 марта: российские военнослужащие освободили Мирное - РИА Новости, 17.03.2024

Спецоперация, 17 марта: российские военнослужащие освободили Мирное

О поездке министра обороны Сергея Шойгу в войска Южного военного округа, обстрелах российских территорий со стороны Украины и ходе спецоперации — в материале... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:47

2024-03-17T20:47

2024-03-17T20:57

специальная военная операция на украине

россия

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киев

владимир зеленский

сергей шойгу

запорожская областная государственная администрация

роман старовойт

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. О поездке министра обороны Сергея Шойгу в войска Южного военного округа, обстрелах российских территорий со стороны Украины и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Российские солдаты освободили населенный пункт в Запорожской областиБойцы группировки войск "Восток", выполняющие задачи на Южнодонецком направлении спецоперации, освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщило Минобороны.Кроме того, за прошедшие сутки российские войска отразили 13 контратак противника на Южнодонецком, Купянском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили свыше 800 солдат. Киев также лишился четырех боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе удалось поразить две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Авиация и артиллерия за сутки поразили места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотников в районе Прилук в Черниговской области. Российская ПВО сбила 168 украинских беспилотников, 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства, а также переделанную для ударов по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200. Кроме того, российские бойцы отразили атаки и пресекли все попытки проникновения на приграничную территорию России украинских диверсантов в районе населенного пункта Козинки в Белгородской области. Здесь удалось уничтожить еще до 65 украинских боевиков, боевую машину РСЗО Vampire и орудие Д-20. Как позднее уточнили в Минобороны, 17 марта расчеты ПЗРК "Верба" подразделения группировки войск прикрытия границы сбили украинский вертолет Ми-8, летевший над украинской территорией в сторону Козинки. Как сообщили в ведомстве, в ночь на 17 марта дежурные средства ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Краснодарской и Курской областями, а также четыре дрона над Московской областью. В течение дня Минобороны сообщило о еще одном сбитом над Московской областью беспилотнике, девяти снарядах РСЗО Vampire, трех снарядах "Ураган" и двенадцати украинских дронах, уничтоженных над Белгородской областью, а также двух многоцелевых беспилотриках Ту-141 "Стриж" над Брянской. И днем, и ночьюВ воскресенье министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему о текущей обстановке, действиях противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне их ответственности. Во время совещания Шойгу поставил задачу проводить с личным составом и днем и ночью тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота. Кроме того, министр поручил установить на Черноморском флоте дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметы для поражения беспилотников противника. Бьют по жилым домам и детским садамКак сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Зайцево и Широкую Балку и выпустили 30 снарядов, в том числе кассетные, калибра 155 миллиметров. Кроме того, Киев сбросил взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. В Мариуполе в результате детонации еще одного взрывоопасного предмета пострадал подросток. Приграничный поселок Теткино Курской области подвергся обстрелам со стороны Украины шестой день подряд, повреждена линия электропередачи и пять домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава администрации Алчевска в ЛНР Альберт Апшев сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в городе, обошлось без пострадавших, но было повреждено здание детского сада. По данным администрации другого города республики Ровеньки, он был атакован трижды. В миреБританская газета Telegraph сообщила о "разгаре настоящей франко-германской дуэли". По данным издания, заявления французского президента Эммануэля Макрона об украинском конфликте объясняются его "отчаянным" желанием вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в ЕС. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину 7 марта якобы из-за "целенаправленрой угрозы ракетного удара", сообщила газета Times. Издание Wall Street Journal рассказало, что чешские чиновники, ответственные за план поставок артиллерийских боеприпасов Украине, начали их поиски незадолго до начала спецоперации. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, отведенное Западом Владимиру Зеленскому для управления Украиной, подходит к концу. По его словам, если бы президент был немного умнее, то не допустил бы стратегическую ошибку, заняв враждебную позицию по отношению к России. На подконтрольной Украине территорииНазначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в воскресенье сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. По данным украинских изданий, взрывы были слышны в Одессе несколько раз за день. Силы обороны юга Украины заявили, что на двух предприятиях в Одесской области произошли пожары. Также местные СМИ сообщали о взрывах в Сумах. Несколько взрывов прозвучали в Николаеве, заявил мэр города Александр Сенкевич. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко также сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван, проживающий в Австралии, попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он сделал это около генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента, и сообщил, что сам с удовольствием бы принял в нем участие.

https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html

https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Сумской области сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины В Сумской области ПЗРК "Верба" сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении Белгородской области, сообщили в Минобороны 2024-03-17T20:47 true PT0M15S

Координатор николаевского подполья о поражении завода, на котором ремонтировалась иностранная военная техника Бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника (в том числе немецкие Leopard), поражен российским ударом в Николаеве. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, он же предоставил соответствующие кадры. 2024-03-17T20:47 true PT1M44S

Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач. Глава МО РФ поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать живучесть кораблей. Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника. 2024-03-17T20:47 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей шойгу, запорожская областная государственная администрация, роман старовойт, вооруженные силы украины, ми-8 амтш